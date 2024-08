【「Sho-Comi」17号】8月5日 発売価格:490円

小学館は、マンガ雑誌「Sho-Comi」17号を本日8月5日に発売した。価格は490円。

今号より、VTuberグループ「hololive DEV_IS」所属ユニット・ReGLOSSとのコラボレーションマンガ「ReGLOSS ―Bad で Good な日常―」(ネーム原作:花まみも氏 作画:きみど莉央氏)」の連載がスタートした。ReGLOSSは、2023年9月にデビューした、音楽を中心に活動する5人組VTuberガールズグループ。「ReGLOSS ―Bad で Good な日常―」では、歌とダンスで世界を煌めかせる5人のストーリーが描かれる。さらに、「Sho-Comi」限定スペシャルカードふろくがついてくる。

また、サイテー俺様御曹司×庶民特待生の下剋上ラブを描いた、連載「Cake×Bomb」(佐野愛莉氏)の初ふろく「『Cake×Bomb』描きおろしサマークリアファイル」も同梱されている。

ほかにも、新連載「もう好きでしょ、オレのこと」(春宮アン氏)がスタートする。

超真面目マジレス姉とチャラくて距離感バグな義弟の刺激的同居ラブ

(C)Shogakukan Inc. 2021 All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.

※発売日が異なる地域があります。

※付録は紙版のみで電子版には付きません。