¹ó½ë¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡¡¡Ö¥É¡¼¥à³«ºÅÏÀ¡×¤Ë¸µµå»ù¤¿¤Á¤ÎËÜ²»¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¡Úµå³¦¤³¤Ü¤ìÏÃ¡Û¹ó½ë¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢±êÅ·²¼¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¹â¹»Ìîµå¤ÎÏÃÂê¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£Ç¯¤âÎãÇ¯ÄÌ¤ê£·Æü¤ËËë¤ò³«¤±¤ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡£¹âÌîÏ¢¤Ïºòº£¤Î¹ó½ëÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢º£Âç²ñ¤«¤é»î¹ç¤ò¸áÁ°¤ÈÍ¼Êý¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤¦£²ÉôÀ©¤ò³«ËëÆü¤«¤é£³Æü´Ö¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¸áÁ°¤ÈÍ¼Êý°Ê¹ß¤Ç¤âÀ²Å·¤Ê¤é¹Ã»Ò±à¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤Ï·Ú¤¯£³£°ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¡£²á¹ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¡Ö²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå¤ò¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Þ¤Ç½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î°Õ¸«¤Ë¤Ï»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤é¤Ï²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå¤Î¡Ö¹Ã»Ò±à³«ºÅ²ÄÈÝ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÉáÃÊ¼èºà¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¹Ã»Ò±à·Ð¸³¼Ô¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö½ë¤¯¤Æ¤â²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå¤Ï¹Ã»Ò±à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡¢£²£°£±£µÇ¯¤ÎÁá¼Â»þÂå¤Ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤òÀï¤Ã¤¿À¶µÜ¹¬ÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÏËÍ¤Î»þÂå¤Ç¤âËÜÅö¤Ë½ë¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î½ë¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹³Ú¤·¤ß¡¢´î¤Ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¤¢¤Î»þ¤Îµ²±¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢½ë¤µ°Ê¾å¤Î·Ð¸³¤¬¼ÂºÝ¤ËÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£ÎÃ¤·¤¤¥É¡¼¥à¤Ç²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå¡©¡¡ÀäÂÐ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡À¶µÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯£±£µÇ¯¤ËÀçÂæ°é±Ñ¹â¤Î£´ÈÖ¤È¤·¤Æ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·´»ÊÍµÌéÊá¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤â¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ýÏÀ¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é²Æ¤Î¹Ã»Ò±à³«ºÅ¤Ï·ÑÂ³¤¹¤Ù¤¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê½ë¤µ¤äÆùÂÎÈèÏ«¤ò´Þ¤á¤Æ²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï¹Ã»Ò±à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¶á¤ÎÃë´Ö¤Ï°Û¾ï¤Ë½ë¤¤¤Î¤ÇËÍ¤Ï¥Ê¥¤¥¿¡¼¸ÂÄê¤Ç¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í¼Êý¤«¤é¤Ç¤â¹â¹»Ìîµå¤Ê¤é£³»î¹ç¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡¡Â¾Êý¡¢£±£³Ç¯¤Î²£ÉÍ¹â»þÂå¤Ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ò·Ð¸³¤·¤¿Àõ´ÖÂç´ð³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Ïºòº£¤Î¹ó½ë¤òÆ§¤Þ¤¨¼«¤é¤Î¸«²ò¤ò¤³¤¦¼¨¤¹¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¹Ã»Ò±à¤ÏÅÁÅý¤¢¤ëÂç²ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤ä¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç²Æ¤ÎÂç²ñ¤ò£±£°Ç¯¡¢£²£°Ç¯¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ðº£¤Î¹Ã»Ò±à¤Î¤è¤¦¤ËÅÁÅý¤¢¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¡Ê´Ý´¢¤ê¤¬´ðËÜ¤À¤Ã¤¿¡ËÁª¼ê¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤Ê¤ó¤«¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²Æ¤ÎÂç²ñ¤â²ñ¾ì¤ò´Þ¤á¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡ÌÔ½ë¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¤â°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à³«ºÅ¡££·²óÀ©¤Î¸¡Æ¤¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¡¢±¿±ÄÂ¦¤Ïº£¸å¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¥×¥íÌîµå³¦¤Î·Ð¸³¼Ô¤â¤½¤ÎÆ°¸þ¤ò¶½Ì£¿¼¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡