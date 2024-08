¥Û¥ï¥¤¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÌµÎÁ¸ø³«¡ªCAREER MAR¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤¬Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×

CAREER MARK(キャリアマーク)」を行うノヴィータは、「中小企業が優秀な人材を採用するための3つのポイント」のホワイトペーパーを無料公開しました。

CAREER MAR「中小企業が優秀な人材を採用するための3つのポイント」

CAREER MARK(キャリアマーク)」を行うノヴィータは、「中小企業が優秀な人材を採用するための3つのポイント」のホワイトペーパーを無料公開。

■ダウンロードURL

「中小企業が優秀な人材を採用するための3つのポイント」

https://bit.ly/4dih39w

■このような中小企業の方におすすめ

・応募者が少なく、優秀な人材を採用しにくい

・入社後のミスマッチを減らしたい

・採用の経験が少なくノウハウがない

■「中小企業が優秀な人材を採用するための3つのポイント」内容

中小企業の採用活動においては、知名度が低い・大企業並みの給与を提示できない・採用のノウハウがないことが大きなハードルとなる部分です。

それらのハードルを乗り越える、【中小企業が優秀な人材を採用するための3つのポイント】があります。

CAREER MARKが中小企業へ人材紹介をしてきた知見と、中小企業で働くことに興味を持つ人材へのアンケート結果から導き出した、実践的な「採用時の3つのポイント」を解説します。

◯中小企業が優秀な人材を採用するための3つのポイント

・【情報発信】で人材の6割が中小企業を「興味」から「再就職先の選択肢」へ

・【選択肢は豊富に】

・ターゲットとなる人材の【言語化】

◯中小企業にマッチする人材とは

※各社の会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ホワイトペーパーを無料公開!CAREER MAR「中小企業が優秀な人材を採用するための3つのポイント」 appeared first on Dtimes.