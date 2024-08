½ö¾ðÅª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¡ªDK¡Ö1ST SINGLE [Umbrella] Japanese ver.¡×

DK(キム・ドンヒョク/of iKON) 1ST SINGLE [Umbrella] Japanese ver.が、2024年8月1日に音楽配信サイトで公開されました。

DK「1ST SINGLE [Umbrella] Japanese ver.」

DK(キム・ドンヒョク/of iKON) 1ST SINGLE [Umbrella] Japanese ver.が、2024年8月1日に音楽配信サイトで公開。

DK(キム・ドンヒョク)初のシングル [Umbrella]は、6月24日にiKON公式SNSなどを通じて公開。

夏の日に聴きやすいイージーリスニング曲で、穏やかなメロディーにキム・ドンヒョク特有のボイスがさらにシナジーを発揮する。

淡々としながらも感性溢れる歌詞と叙情的なメロディーのバラード曲。

華やかで綺麗な言葉よりも、地味で淡白な表現がたまには慰めとなる。

[Umbrella]は、リスナーの心の中を穏やかに濡らす。

たまに誰にも見せず泣きたい時。

痛みを共有したくない時。

あえて言わなくても分かってほしい時。

耐えるのが日常になってしまった現代を生きている人々にとって、暖かい日に涼しい夏雨のような曲になってほしいとDK(キム・ドンヒョク)は述べた。

♪ Melon :

https://shorturl.at/ov9NE

♪ Spotify:

https://shorturl.at/C1bO8

♪ genie :

https://shorturl.at/SWcVZ

♪ VIBE :

https://shorturl.at/3FpbP

