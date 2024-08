10年後の70歳で特攻服を着てリーゼント姿に！NEW AGE CLINIC 嶋大輔「植毛」挑戦

自毛植毛専門クリニックのNEW AGE CLINICは、2024年5月に還暦となった「嶋大輔さん」が、10年後の2034年に70歳を迎える時にまた特攻服を着てリーゼントの姿を見せるため、「植毛」に挑戦します。

NEW AGE CLINIC 嶋大輔「植毛」挑戦

自毛植毛専門クリニックのNEW AGE CLINICは、2024年5月に還暦となった「嶋大輔さん」が、10年後の2034年に70歳を迎える時にまた特攻服を着てリーゼントの姿を見せるため、「植毛」に挑戦。

当クリニックでは、薄毛に悩む男性に寄り添い、自毛植毛という選択肢を日本で広く知ってもらうことを目的の一つとしています。

リーゼント姿が印象的な「嶋大輔さん」が、自身の薄毛経験をオープンにし、自毛植毛による変化を語ることで、多くの方々に勇気と希望を与えることを目指します。

<嶋大輔さんコメント>

〜嶋大輔、「今日から俺は」植毛に挑戦します。〜

嶋大輔、植毛に挑戦することにしました。

リーゼントの立ちが悪くなり、後ろから見た時に地肌が透けて見えてしまうのが悩みです。

お風呂に入ると、地肌が透けすぎているのがよくわかります。

そんな悩みを抱えている時、ある方から紹介していただき、ニューエイジクリニックの先生に診てもらうことにしました。

髪の毛が抜けているわけではなく、髪が細くなっているとのことでした。

20代の頃のようなフサフサの髪に戻りたい!70歳になった時にまた特攻服を着てリーゼントの姿をお見せするために、「今日から俺は!」とニューエイジクリニックの協力のもと、植毛に挑戦します。

<嶋大輔さんプロフィール>

1964年5月22日兵庫県生まれ

横浜銀蝿のライブを観に行っていたところスカウトされ横浜銀蝿の弟分としてデビュー。

最大のヒット曲「男の勲章」は後に様々なアーティストによりカバーされる。

リーゼントヘアーでツッパリの風貌から、当時10代の若者を中心にカリスマ的存在として支持を受ける。

俳優としても、ドラマ・映画・Vシネマ等、様々な作品に出演し、バラエティにも多数出演するなど、歌に留まらずマルチに活動。

最近では、ドラマ化された人気漫画「今日から俺は!!」の主題歌として「男の勲章」がカバーされ話題となった。

【クリニック概要】

◆銀座院

電話番号 :03-3527-9988

所在地 :〒104-0061 東京都中央区銀座3-11-16 VORT銀座イースト10F

診療時間 :10:00〜19:00

休診日 :年中無休

アクセス :地下鉄「東銀座」駅から徒歩1分

◆渋谷院

電話番号 :03-3464-1128

所在地 :〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町33-12 J+Rビル サイドR 6F

診療時間 :10:00〜19:00

休診日 :年中無休

アクセス :各線「渋谷駅」から徒歩7分

◆福岡院

電話番号 :092-753-6276

所在地 :〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3丁目4-3 大隈ビル 5階

診療時間 :10:00〜19:00

休診日 :月曜、木曜

アクセス :「天神駅」西1番出口より徒歩2分

