ÂçÅçÍ¥»Ò¡¡Âè1»Ò½Ð»º»þ¤ÎBGM¤Ï¡ÄÉ×¡¦ÎÓ¸¯ÅÔ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¡Ì¾¶ÊÎ®¤ì¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò¡Ê35¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£½Ð»º»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ç¥å¥ª¤Î¤æ¤º¡£ÂçÅç¤âÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢ºòÇ¯Âè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿ºÝ¤Ï¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö½Ð»º¤Î»þ¡¢¤æ¤º¤Î¥¿¥ª¥ë¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤æ¤º¤Î¶Ê¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø±É¸÷¤Î²Í¶¶¡Ù¤¬Î®¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¿ØÄË¤¬¤¤Æ¤¤¤ë»þ¡£¤¹¤´¤¤´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¡Ö¼ç¿Í¡ÊÎÓ¸¯ÅÔ¡Ë¤â¤æ¤º¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡£²ÈÂ²¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡£¤¤¤Ä¤«»Ò¶¡¤òÏ¢¤ì¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£