イーロン・マスク氏が創業した脳インプラント企業「Neuralink」が、2例目の脳インプラントの埋め込み試験に成功したことが明らかになりました。

https://www.reuters.com/technology/neuralink-implanted-second-trial-patient-with-brain-chip-musk-says-2024-08-04/2017年にマスク氏が設立したNeuralinkは、人間の脳にICチップを埋め込んで「外部機器との接続」や「視覚の拡張」といった機能を提供するべく研究開発を進めており、2023年5月にはアメリカ食品医薬局(FDA)による人間を対象とした臨床試験計画の承認を得ています。その後、Neuralinkは臨床試験の被験者を募集していました。そして2024年1月30日にNeuralinkは、初めての臨床試験が成功したことを報告しています。イーロン・マスクの脳改造企業「Neuralink」が初のヒト臨床試験に成功、考えるだけでスマホやPCを操作可能で製品名は「テレパシー」 - GIGAZINENeuralinkによるチップ埋め込み手術を受けた半身不随の男性が、考えるだけでPCを操作してゲームをプレイする様子は以下の記事から確認できます。Neuralinkのヒト臨床試験を受けた半身不随の男性が「考えるだけでPCを操作してチェスをプレイするムービー」が公開される - GIGAZINEその後マスク氏は、コンピューター科学者のレックス・フリードマン氏との対談の中で、2例目のICチップ埋め込み臨床試験に成功したと発表しました。マスク氏によると、ICチップに搭載された1024個の電極のうち、約400個が機能しているとのこと。なお、マスク氏は被験者について、ダイビング事故で半身不随になった最初の被験者と同様の脊髄損傷を負ったと述べる以外、手術の実施時期などの詳細を明かしていません。2例目の臨床試験に当たっては、2024年5月にFDAが試験の実施を承認したことが報じられています。Neuralinkが最初の患者の脳に埋め込んだ電極付きスレッドはもはや15%しか正常に機能していないがFDAは2人目の臨床試験を承認 - GIGAZINEまた、Neuralinkは2024年中に合計10人の患者に納院プラントを埋め込むことを目指しており、マスク氏は今後の展望として「2024年中にNeuralinkの臨床試験を残り8人の被験者で実施したい」と述べました。