セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ドナルドダック」 赤いほっぺ ふわふわころりんLぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ドナルドダック」 赤いほっぺ ふわふわころりんLぬいぐるみ

投入時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約20×20×29cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、ディズニーキャラクター「ドナルドダック」のぬいぐるみが登場!

ころりんとしたフォルムがかわいい、ふわふわ素材を使用した大きなぬいぐるみです。

お馴染みのセーラー服と帽子を身に付けた、お座りポーズの「ドナルドダック」

ほんのり赤く染まったほっぺやベレー帽から飛び出した頭の毛もポイントです☆

ころりんとしたかわいい姿をした「ドナルドダック」のふわふわぬいぐるみ。

セガプライズの「ドナルドダック」 赤いほっぺ ふわふわころりんLぬいぐるみは、2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに投入予定です☆

