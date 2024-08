ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、ミッキーモチーフの刺繍がアクセントになった「和紙糸を使用した靴下2色セット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス」和紙糸を使用した靴下2色セット

© Disney

価格:各1,490円(税込)

サイズ:23〜25cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

和紙糸を用いてサラサラ心地よい履き心地の靴下セット。

色違いの2色セットで、その日のコーディネートや気分に合わせて楽しむことができます!

カラーは、薄い色合いで使いやすい「グレー&ベージュ」と、

雰囲気の異なる「ブラック&サックス」の2種類がラインナップ。

どちらもシンプルなデザインで、靴のかかとから覗くモチーフ刺繍がポイントです☆

かかとにはコロンとしたフォルムがかわいらしい、ミツマルのミッキーモチーフの刺繍が施されています。

スニーカーなど靴を履くとミッキーモチーフがひょっこりと出て、遊び心もたっぷり!

思わず見せて履きたくなるかわいさです。

生地には、和紙糸と綿を使用。

シャリシャリした独特の心地よい感触で、和紙糸を使用することで吸湿性が高くなるのが特徴です。

汗ばむ季節にうれしい、サラサラした履き心地の靴下。

ミッキーモチーフの刺繍がかわいいアクセントになった「和紙糸を使用した靴下2色セット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

