¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¼çÉØ¤¿¤Á¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶ÊýË¡¤È¤Ï¡©
¡¡¼çÉØ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶ÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤è¤¯Ê¹¤¯¤Î¤¬¡¢²È»ö¤¬¤Ò¤ÈÃÊÍî¤·¤¿¸å¤Î¡ÖÈÕ¼à¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¹¥¤¤Ê²»³Ú¤äÆ°²è¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÄêÈÖ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤¢¤ë¼çÉØ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÆÈÆÃ¤ÎÊýË¡¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Ç°ìÉþ¤¹¤ë
¡¡¤¢¤ë¼çÉØ¤Ï¡¢¡Ö²È»ö¤ä°é»ù¤Î¹ç´Ö¤Ë¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤ò°û¤ó¤Ç°ìÉþ¤¹¤ë»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤À¤È¤«¡£º³ºÙ¤À¤±¤ì¤É¡¢»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¢£ËèÆü¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à1¸Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë»¶Êâ¤¹¤ë
¡¡¤¢¤ë¼çÉØ¤Ï¡¢¡Ö¶á½ê¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤Î¤¬¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£ÄêÈÖ¤Î¡Ö³°¤Ë½Ð¤ë¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¥×¥é¥¹¦Á¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤¹¤Í¡£¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£1¿Í¤Ë¤Ê¤ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë
¡¡¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤âÂç»ö¤À¤±¤ì¤É¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¡ÖÊì¤Ç¤â¤Ê¤¯ºÊ¤Ç¤â¤Ê¤¤»þ´Ö¤òÄê´üÅª¤Ë»ý¤Ä¡×¤³¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¼çÉØ¤¿¤Á¤ÏË»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¡¢¾å¼ê¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£