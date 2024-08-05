»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¡ýº®¤¼¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¡Ö¤¿¤Þ¤´¥Ñ¥ó¡×¤¬¤Õ¤ó¤ï¤êÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¢ö
¤ª¤¦¤Á¤Ë¤¢¤ëºàÎÁ¤Ç¡ª¤¿¤Þ¤´¥Ñ¥ó¤¬¤Ç¤¤¿
Íñ¤ò»È¤Ã¤¿°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Î¤ª²Û»Ò¡¢¤¿¤Þ¤´¥Ñ¥ó¡£Íñ¤ò»È¤Ã¤¿¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¯¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤¿¤Þ¤´¥Ñ¥ó¤ÎºàÎÁ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¡£¼Â¤Ï¤ª¤¦¤Á¤Ë¤¢¤ëÍñ¡¢¾®ÇþÊ´¡¢º½Åü¤Ê¤É¤òº®¤¼¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª
¤Þ¤ë¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤´¥Ñ¥óÉ÷¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ì¥·¥Ô
´ðËÜ¤Î¤¿¤Þ¤´¥Ñ¥ó
¾®ÇþÊ´¤Ê¤É¤ÎºàÎÁ¤ÈÍñ¡¢º½Åü¤òº®¤¼¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¡£º®¤¼¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª
ËÜÊª¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¿¤Þ¤´¥Ñ¥ó
by n0604
¡ÖÇä¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿*\(^o^)/*
¤¤ÊÊ´¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¡ý
¤ª¹¥¤ß¤Ç¤¤ÊÊ´¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤ÎÀ¸ÃÏ»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ó¤ï¤ê♡¤¤ÊÊ´¤¿¤Þ¤´¥Ñ¥ó
by ¤ß¤Ë¤Þ¤á
¤Õ¤ï¤Ã¤È¤¤ÊÊ´¤Î¹á¤ê¤ÈÌ£¤¬¤¹¤ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤Î¤¿¤Þ¤´¥Ñ¥ó¡£²È¤Ë¤¢¤ëºàÎÁ¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¢ö
¥³¥³¥¢Ì£¤Ê¤éÂç¿Í¤âOK
´ðËÜ¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¥³¥³¥¢¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢Âç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º½Åü¤ÎÎÌ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ó¥¿¡¼¤ÊÉ÷Ì£¤Ë¡ª
¤Õ¤ó¤ï¤ê♡¥³¥³¥¢¤¿¤Þ¤´¥Ñ¥ó
by ¤ß¤Ë¤Þ¤á
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿¿©´¶¤Î¤¿¤Þ¤´¥Ñ¥ó¡£¥³¥³¥¢É÷Ì£¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÂç¿ÍÌ£¡£º®¤¼¤Æ¾Æ¤¯¤Þ¤Ç30Ê¬¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª»ÒÍÍ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤âÀ§Èó♡
¤Û¤Ã¤È¿´¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥È¥í¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤Ï¡¢ÁÇºàËÜÍè¤ÎÁÇËÑ¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤Î²Æ¤Ï²û¤«¤·¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤Ì£¤¬¤¹¤ë¤ª¤ä¤Ä¤ò¡¢¿Æ»Ò¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£¡ÊTEXT¡§ÉÙÅÄ¥Á¥ä¥³¡Ë