任天堂、「Nintendo Switch サマーセール」本日スタート！ 「あつ森」「ゼルダの伝説 夢をみる島」などが登場
【Nintendo Switch サマーセール】
セール期間：8月5日0時～8月18日23時59分まで
通常価格：6,578円
通常価格：6,500円
通常価格：6,578円
通常価格：6,930円
@@link|https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000019976.html|□「マイニンテンドーストア」の「桃太郎電鉄ワールド ～地球は希望でまわってる！～
(C)2020 Nintendo
セール期間：8月5日0時～8月18日23時59分まで
任天堂は、「Nintendo Switch サマーセール」を8月5日0時より開催する。オンラインストア「ニンテンドーeショップ」、「マイニンテンドーストア」にて開催され、セール期間は8月18日23時59分まで。
セールでは、対象タイトルに「あつまれ どうぶつの森」、「星のカービィ Wii デラックス」、「ゼルダの伝説 夢をみる島」、「桃太郎電鉄ワールド ～地球は希望でまわってる！～」などが登場。ダウンロードタイトルが20％～75％オフの特別価格で販売される。
「Nintendo Switch サマーセール」対象タイトル（一部）
あつまれ どうぶつの森
通常価格：6,578円
セール価格：4,604円（30％オフ）
□「マイニンテンドーストア」の「あつまれ どうぶつの森」
星のカービィ Wii デラックス
通常価格：6,500円
セール価格：4,550円（30％オフ）
□「マイニンテンドーストア」の「星のカービィ Wii デラックス」
ゼルダの伝説 夢をみる島
通常価格：6,578円
セール価格：4,604円（30％オフ）
□「マイニンテンドーストア」の「ゼルダの伝説 夢をみる島」
桃太郎電鉄ワールド ～地球は希望でまわってる！～
通常価格：6,930円
セール価格：5,544円（20％オフ）
@@link|https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000019976.html|□「マイニンテンドーストア」の「桃太郎電鉄ワールド ～地球は希望でまわってる！～
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