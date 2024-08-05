¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦¡¢¤ä¤¹»Ò¤Ø¤ÎÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¤Ç±ê¾å¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë°úÂà´«¹ð¡Ö¼»ÅÊ¤·¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×
¸µÌÂÏÇ·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦¡Ê32¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¤Ë¤è¤ê±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¤ä¤¹»Ò¤¬X¤Ç¡Ö¤ä¤¹»Ò¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¡À¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç°Î¤¤¤Î¤Ç³§¡¡Í¥¾¡¤Ç¡¼¤¹¡×¤È¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¡£¤ä¤¹»Ò¤¬¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÈá¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Åö³ºÅê¹Æ¤òºï½ü¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¡º£¤³¤³¤Ç³§¤µ¤ó¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£¡Ö¤´ËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜ¼Õ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Ø¤º¤Þ¤Ï¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¿Í´Ö´Ö°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤µ¡£¤¢¤Î¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤é¤ì¤ÆTV¤Ë½Ð¤ë²ó¿ô¤â¸º¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤Ê¤ä¤¹»Ò¤Ë¼»ÅÊ¤·¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¿äÂ¬¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¤ß¤ó¤Ê¤ªÁ°¤ËË°¤¤Æ¤ë¤·°úÂà¤·¤í¤è¡×¤È°úÂà¤ò´«¹ð¡£¡Ö¤Ç¤â¤³¤Î²¶¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¥Õ¥ï¡£°ì½ï¤ËÆàÎÉ¸ø±à¤Ç¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ä¤é¤ó¤«¡©¼¯¤µ¤ó¤ò¼é¤ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÏ¢Íí¤·¤Æ¤³¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£