Ê¡»³µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¡¡¥Ð¥ê¤Ï¤ä¥Ã!ZIP!¡¡8·î5Æü
¤Þ¤º¤ÏÅ·µ¤¤Î¥®¥â¥ó¡ÖÊ¹¤³¤¦¥«¥Ê¡©¡×¤Ç¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÃÞ¸åÀî²Ö²ÐÂç²ñ¡£Ìë¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ç¤¹¡£
¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤Ï¶¯¤¤Æüº¹¤·¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢½ê¤Ë¤è¤ê¡¢±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶ÉÃÏÅª¤Ë¤Ï¥Ð¥±¥Ä¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²Ö²ÐÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ï±«¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤²¹¤¬30¡î°Ê¾å¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¿åÊ¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ÏËüÁ´¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ç¤¹¡£36¡îÁ°¸å¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ê¤É37¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É¾ðÊó¤Ç¤¹¡£³ÆÃÏ¤Ç´í¸±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬¸©¡¦º´²ì¸©¤Ë¤ÏÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ë¤µ¤òÈò¤±¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤Ç²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
PM2.5¤ÏÊ¡²¬¡¦º´²ì¤È¤â¤Ë°ìÆü¤òÄÌ¤·¤Æ¤ä¤äÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£À²¤ì¤¿¤êÆÞ¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì»þÅª¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ÈÉÔ°ÂÄê¤Ê¶õÌÏÍÍ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÃëÌë¤òÌä¤ï¤ºµ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢½ë¤µ¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤Ï¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£