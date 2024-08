元バレーボール日本男子代表の福澤達哉氏(38)、同じく元代表でパナソニックの清水邦広(37)が5日までに自身のインスタグラムを更新し、バレーボール日本男子代表の石川祐希(28)にエールを送った。

「LET’S GO CAPTAIN Make new history The time has come…(レッツゴーキャプテン さあ歴史を動かそう 時は来た...)」とつづると、自身と石川、元バレーボール日本男子代表でパナソニックの清水邦広との3ショットをアップ。

ハッシュタグでは「世界のユーキイシカワ」「さぁ歴史を動かそう」「チャオ」と添えた。

清水も自身のインスタグラムを更新し「最高峰の舞台でやっちゃえ日本!!コンディションみんな最高に良かったです!後は一緒に応援するのみ!」と記すと、同じ写真を投稿。

ハッシュタグでは「世界のユウキイシカワ」「日本代表男子バレー」「やっちゃえNIPPON」と添えた。