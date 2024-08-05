¶âÂÇÀ¤Î½éÀï¤ÏÊ¡²¬ÂåÉ½¡¦À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉíÂ°¡¡Âç²ñ3ÆüÌÜ¤ËÂÐÀï
7Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡¢¶âÂÇÀ¶È¤Î½éÀï¤ÎÁê¼ê¤¬Ê¡²¬ÂåÉ½¤ÎÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉíÂ°¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
49¹»¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª¤¬4Æü¡¢Âçºå»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
6Ç¯¤Ö¤ê7²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¶âÂÇÀ¶È¡¢½éÀï¤ÏÂç²ñ3ÆüÌÜ¡á9Æü¶âÍËÆü¤ÎÂè2»î¹ç¤ÇÊ¡²¬ÂåÉ½¤ÎÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉíÂ°¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉíÂ°¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê7²óÌÜ¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶âÂÇÀ¡¦郄¶¶²ÂÍ¤¼ç¾¡ÖÂÐÀïÁê¼ê·è¤Þ¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÅÝ¤·¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÌÜÉ¸¤Ï¡ËÍ¥¾¡¤Ç¤¹¡×
²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï7Æü¤Ë³«²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£