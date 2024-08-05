¥Ð¥ì¡¼¸µÁ´ÆüËÜ¤ÎÀ®ÅÄ¡ÊÂç·ü¡Ë°êµ×Èþ¤µ¤ó¤ÏÄ¹Ìî¤ÇÃ±¿ÈÉëÇ¤Ãæ É×¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç¾Æ¤Ä»²°¤ò·Ð±Ä¡Ú¤¢¤Î¿Í¤Ïº£¡Û
¡Ú¤¢¤Î¿Í¤Ïº£¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇò°æµ®»Ò¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¸ÞÎØ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¡Ö¶â¥á¥À¥ë¡×¤È¡È¤Ò¤«¤ê¹¶·â¡ÉÃÂÀ¸ÈëÏÃ
¡¡ À®ÅÄ¡ÊµìÀ«¡¦Âç·ü¡Ë°êµ×Èþ¤µ¤ó
¡¡¡Ê½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦48ºÐ¡Ë
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£28Æü¤ËÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¸þ¤¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£Âç·ü°êµ×Èþ¤µ¤ó¤Ï1996Ç¯¤Î¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¡¢2004Ç¯¤Î¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Ë¤Ï·ëº§¸å¤ÎÀ®ÅÄÀ«¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢173¥»¥ó¥Á¤È¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Ë¤·¤Æ¤Ï¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¹¶¼é¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£À®ÅÄ¤µ¤ó¡¢º£¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡À®ÅÄ¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¤Ï¾åÅÄ»Ô¡£JR¾åÅÄ±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó10Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥ë¡¼¥È¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡×Ä¹ÌîËÜÉô¤À¡£
¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ø¿®½£¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥¢¥ê¡¼¥º¡Ù¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë¡¢¤³¤Î6·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£3·î¤Þ¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»ËÌ¹Åç»Ô¤Ç¡Ø¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹ËÌ³¤Æ»¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÌ¹Åç¤«¤éÍè¤Æ¤Þ¤À1¥«·î¡£¡Ø¿®½£¨¡¨¡¡Ù¤ÏºòÇ¯¡¢Áª¼ê¤¬Âç³Ø¤ä¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ã¼ê¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÆÈ¤êÎ©¤Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡À®ÅÄ¤µ¤ó¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿®½£¨¡¨¡¡×¤â¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹¨¡¨¡¡×¤â¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡¦SV¥ê¡¼¥°¤Ë¼¡¤°V¥ê¡¼¥°¡¦¥¦¥£¥á¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¡£¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹¨¡¨¡¡×ÂàÃÄ¸å¡¢¡Ö¿®½£¨¡¨¡¡×¤ÎÅö»þ¤ÎGM¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖÄ¹Ìî¸©Æâ¤Ë¤ÏÍ§¿Í¤ä²¸¿Í¤¬Â¿¤¯¿Æ¤·¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢´ÆÆÄ¤òÊäº´¤¹¤ë¥³¡¼¥Á¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤¤¤¤³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢ÌÂ¤ï¤º¤ª¼õ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÏËèÄ«7»þ¤Ëµ¯¤¤Æ¡¢¸áÁ°¤Ï¶Ú¥È¥ì¤Ê¤É¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¸á¸å¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿Îý½¬¤Î»ØÆ³¤ò18»þ¤Þ¤Ç¡£µ¢Âð¤·Í¼¿©¤Ê¤É¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¸å¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤È¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ÎËèÆü¤Ç¤¹¡×
¡¡À®ÅÄ¤µ¤ó¡¢É×¤È11ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢8ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤òÃÖ¤¤¤ÆÃ±¿ÈÉëÇ¤Ãæ¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÖËÌ¹Åç¤Ë¤ÏÉ×¤Î¼Â²È¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡ÊÉ×¤ÎÊì¡Ë¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢2³Ø´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤³¤Ã¤Á¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡£É×¤ÏËÌ¹Åç±Ø¶á¤¯¤Ç¾Æ¤Ä»²°¡ØÃº²Ð°ß¼ò²°¡¡¤Ê¤ê¡Ù¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£É×¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÎ¥¤ì¤ë¤Î¤¬¼ä¤·¤¯¤Æ¡¢µã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢º£¤ÏÌµÎÁ¤ÇÏÃ¤»¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¾åÅÄ¤«¤éËÌ¹Åç¤Ø¤Ï3»þ´Ö¤¢¤ì¤Ð¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿µÙ¤ß¤Ë¤Ï¹Ô¤Íè¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤ÏÍý²ò¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤¢¡£2001Ç¯¡¢À®ÅÄ¤µ¤ó¤¬25ºÐ¤Ç1ÅÙÌÜ¤Î°úÂà¤ò¤·¤Æ½Ð¿ÈÃÏ¡¦ËÌ³¤Æ»¤ËÌá¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥«¥µ¤Ç¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢03Ç¯4·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£
¡ÖËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎÉ×¤âÂç³Ø¤Þ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ð¥ì¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤È¤ÏÃæ³Ø¤Î¤È¤¤ËÁ´¹ñÃæ³ØÀ¸ÁªÈ´¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÍ§¤À¤Á¤Ç¤·¤¿¡£É×¤Ï»ä¤è¤ê¥Ð¥ì¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤Û¤É¡£¡Ø¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ç»Å»ö¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¡Ù¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤È¡¢´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡×
¢£°ì½ï¤Ë¿À¸Í¤ËÍè¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÅ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿
¡¡03Ç¯½©¤Ë¡Öµ×¸÷À½Ìô¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡×¤Ç¸½ÌòÉüµ¢¤·¤¿¤È¤¤â¡¢É×¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Øµ×¸÷¨¡¨¡¡Ù¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎµòÅÀ¤¬¿À¸Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏÉ×¤¬¿À¸Í¤Ë°ì½ï¤ËÍè¤Æ¡¢»ä¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÅ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ï¥¹¥´¥¤¡ª
¡Ö2ÅÙÌÜ¤ÎÁª¼êÀ¸³è¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢·ëº§¤ä½Ð»º¤ò¤·¤Æ¤âÂ³¤±¤¿¤¤¿Í¤ÏÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤â¤â¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢½÷À¤Ï²È¤Î¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç´°àú¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡35ºÐ¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î°úÂà¤ò¤·¤¿¸å¡¢É×¤È°ì½ï¤ËËÌ³¤Æ»¤ËÌá¤ê¡¢º£ÅÙ¤ÏÉ×¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¾Æ¤Ä»²°¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡Ö2¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Å¹¤Î¼êÅÁ¤¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Î¥á¥¤¥ó¤Î»Å»ö¤Ï¡¢ËÌ¹Åç»Ô¤Î¶µ°é°Ñ°÷¤ò8Ç¯Ì³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¹ÔÀ¯¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±Æ»Æâ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤ÎÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤äÉô³èÆ°¤Î¥Ð¥ì¡¼»ØÆ³¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹¨¡¨¡¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Ìë¤äÅÚÆü¤â¥Á¡¼¥à¤Î»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»ØÆ³¤Î»ÅÊý¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¡¢¤É¤ì¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤µ¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»°°Àî»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀ®ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®³Ø¹»4Ç¯¤Î¤È¤¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¡¢°°Àî¼Â¶È¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¡ÖNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥Ä¡×ÆþÃÄ¡£20ºÐ¤Î¤È¤¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÌ¾¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡00Ç¯¤Ë¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÆ¨¤¹¤È¡ÖÂÎ¤âµ¤»ý¤Á¤â¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ê¡×¡¢Íâ01Ç¯°úÂà¡£03Ç¯Éüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢Íâ04Ç¯¤Î¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Ë¤Ï¥ê¥Ù¥í¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ò5°Ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¸ÞÎØ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë¤¢¤ì¤À¤±½¸Ãæ¤·¤ÆÆÍ¤µÍ¤á¤ÆÅØÎÏ¤Ç¤¤ë·Ð¸³¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£ÎÉ¤¤Ãç´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¿Æ¹§¹Ô¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸=ÃæÌîÍµ»Ò¡Ë