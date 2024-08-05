ÅÄÈø°Â»Ö»á¡¢º£µ¨0¾¡7ÇÔ¤Îµð¿Í¡¦ÀÖÀ±¤Ë¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤Î»þ¤Ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ¡×
¡¡2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ µð¿Í¡Ý¥ä¥¯¥ë¥È¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÅÄÈø°Â»Ö»á¤¬¡¢µð¿Í¡¦ÀÖÀ±Í¥»Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÈø»á¤ÏÀÖÀ±¤Ë¡ÖÀÖÀ±¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤Î»þ¤Ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£ÌÜ¤ò¸«¤Æ²¿¥¯¥½¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥¯¥½¤Ã¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¸«¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥ß¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¤½¤³¤Ë¤¤Ã¤Á¤êÅê¤²¤è¤¦¡¢ÃúÇ«¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¤¡£¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÀÖÀ±¤Ï3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢16»î¹ç¡¦8»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢0¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.34¤È1¾¡¤âÇòÀ±¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£2Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤âÀèÈ¯¤·¤¿¤¬6²ó3¼ºÅÀ¤Ç£·ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¡¢3Æü¤Ë°ì·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÅÄÈø»á¤ÏÀÖÀ±¤Ë¡ÖÀÖÀ±¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤Î»þ¤Ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£ÌÜ¤ò¸«¤Æ²¿¥¯¥½¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥¯¥½¤Ã¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¸«¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥ß¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¤½¤³¤Ë¤¤Ã¤Á¤êÅê¤²¤è¤¦¡¢ÃúÇ«¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¤¡£¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÀÖÀ±¤Ï3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢16»î¹ç¡¦8»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢0¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.34¤È1¾¡¤âÇòÀ±¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£2Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤âÀèÈ¯¤·¤¿¤¬6²ó3¼ºÅÀ¤Ç£·ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¡¢3Æü¤Ë°ì·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë