¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹ µÜ¾ëÂçÌï¤¬Á÷¤ë¡È°¦¤¢¤ë³å¡É¡¡ÀïÎÏ³°¢ªÆÈÎ©¢ª±í¤ÎÃæÀîÂó¿¿¤Ë¡Ö¥ß¥¹¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡× µÜ¾ëÂçÌï¤¬Á÷¤ë¡È°¦¤¢¤ë³å¡É¡¡ÀïÎÏ³°¢ªÆÈÎ©¢ª±í¤ÎÃæÀîÂó¿¿¤Ë¡Ö¥ß¥¹¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡× 2024Ç¯8·î5Æü 9»þ0Ê¬ ¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡ÊËÌÌîÀµ¼ù / Masaki Kitano¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¤Ê¤¼¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÂçÊª¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¤ë¤Î¤«¡¡¿¹Í§ºÈ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È¿¿Áê¡É ¥È¥¤¥ì¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉÀ®Î©¡Ö¤³¤³¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡×¡¡¸µ¥ª¥ê±¦ÏÓ¤Î°ÜÀÒ¤¬Æ³¤¤¤¿¡È±É¸÷¡É ¡Ö²¶¤¢¤ó¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤¡¡×¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹º¸ÏÓ¤òÀä»¿