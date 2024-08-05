ÇµÌÚºä46Í¿ÅÄÍ´´õ¡¢²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤¿¾Ð´éSHOT¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎïÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×
8·î4Æü¡¢ÇµÌÚºä46¡¦Í¿ÅÄÍ´´õ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤³¤ó¤ÊÀèÀ¸¤¤¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤Î¶µ»ÕÉ÷¡©¤ÎCM¥ª¥ÕSHOT¤â¸ø³«
Í¿ÅÄ¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö#ÃÏÊý¶ä¹Ô ¹¹ð¤Î¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¥à¡¼¥Ó¡¼¤ÎÊý¤Ç»ä¤ÏÎò»Ë¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¾Ð´éSHOT¤ä¡¢¹õÈÄ¤ÎÁ°¤Ç»Ø¤·ËÀ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»Ñ¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢SNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍ¿ÅÄÀèÀ¸¡ª²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÀèÀ¸¤¤¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎïÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
2016Ç¯¤ËÇµÌÚºä46¤Î3´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿Í¿ÅÄ¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØMAQUIA¡Ù¤ä¡¢»¨»ï¡Øbis¡Ù¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë