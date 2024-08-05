¡Ú½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¡Û½à¡¹·è¾¡¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·èÄê¡¡Á°²ó½÷²¦¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤È·ãÆÍ¡¡Á°²ó¶ä¤ÎÆüËÜ¤äÀ¤³¦¥é¥ó¥¯2°Ì¤ÎÃæ¹ñ¤ÏÍ½ÁªÇÔÂà
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¡£½à¡¹·è¾¡¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²óÅìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢Í½Áª3Ï¢¾¡¤Ç¥°¥ë¡¼¥×C¤ò¼ó°ÌÆÍÇË¡£ÈØÀÐ¤ÊÂÎÀ©¤Ç¥°¥ë¡¼¥×B3°Ì¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£½à·è¾¡¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×A2°ÌÄÌ²á¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢¤«À¤³¦¥é¥ó¥¯3°Ì¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¾¡¼Ô¤ÈÅö¤¿¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°²óÆ¼¥á¥À¥ë¤Ç¼«¹ñ³«ºÅ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×B¤Ç2¾¡1ÇÔ¤Î¼ó°ÌÆÍÇË¡£½à¡¹·è¾¡¤Ï¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÆüËÜ¤òÇË¤Ã¤¿¥É¥¤¥Ä¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉºÇ½ªÀï¤ÇÆüËÜ¤Ë27ÅÀº¹¤ÎÂçº¹¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×A¤ÎÃæ¹ñ¤ò¤ï¤º¤«¡È1ÅÀ¡É¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¾å²ó¤ê8¶¯Æþ¤ê¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯4°Ì¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÆüËÜ¤Ï3Ï¢ÇÔ¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯2°Ì¤ÎÃæ¹ñ¤âÍ½Áª¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½à¡¹·è¾¡¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö7Æü¸áÁ°¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¢¦½à¡¹·è¾¡ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»()ÆâÀ¤³¦¥é¥ó¥¯
¥»¥ë¥Ó¥¢(10)-¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢(3)
¥¹¥Ú¥¤¥ó(4)-¥Ù¥ë¥®¡¼(6)
¥É¥¤¥Ä(19)-¥Õ¥é¥ó¥¹(7)
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢(12)-¥¢¥á¥ê¥«(1)