Ìó2200±ßµÞÍî¡ÄÂç¹Ó¤ì¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡¡º£½µ¤Ï¡©
¡¡2Æü¡¢¤ª¤è¤½2200±ß¤È»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤Î²¼¤²Éý¤ò¸«¤»¡¢½ªÃÍ¤¬3Ëü5909±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤â¡¢7·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤¬Í½ÁÛ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ïº£Ç¯ºÇÂç¤Î²¼¤²Éý¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î·Êµ¤¸åÂà¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢º£½µ¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¤É¤ó¤ÊÃÍÆ°¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»°°æ½»Í§DS¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
»ÔÀî²í¹À»á
¡Ö²¼¤²¤ÎÀª¤¤¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯²¼ÃÍ¤ò»î¤¹Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£3Ëü4000±ß¤¬°ì¤Ä¤Î°ÂÃÍ¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¸þ¤¤âÂ¿¤¤¡×
¡¡º£½µ¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
»ÔÀî»á
¡Ö³ô°Â¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î·Êµ¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¡£º£½µ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î·ÐºÑ»ØÉ¸¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë»²²Ã¼Ô¤âÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¤¤ç¤¦È¯É½¤Î¡ËISMÈóÀ½Â¤¶È·Ê¶·´¶»Ø¿ô¤¬¡¢²¾¤Ë·Êµ¤¤ÎÀè¹Ô¤·üÇ°¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤Ê¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«³ô¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ó¾å¾º¤·¤Æ¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤âÏ¢¤ì¤Æ¾å¾º¤¹¤ëÅ¸³«¤â½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯8·î5ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤â¡¢7·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤¬Í½ÁÛ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ïº£Ç¯ºÇÂç¤Î²¼¤²Éý¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î·Êµ¤¸åÂà¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢º£½µ¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¤É¤ó¤ÊÃÍÆ°¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»°°æ½»Í§DS¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
»ÔÀî²í¹À»á
¡Ö²¼¤²¤ÎÀª¤¤¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯²¼ÃÍ¤ò»î¤¹Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£3Ëü4000±ß¤¬°ì¤Ä¤Î°ÂÃÍ¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¸þ¤¤âÂ¿¤¤¡×
»ÔÀî»á
¡Ö³ô°Â¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î·Êµ¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¡£º£½µ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î·ÐºÑ»ØÉ¸¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë»²²Ã¼Ô¤âÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¤¤ç¤¦È¯É½¤Î¡ËISMÈóÀ½Â¤¶È·Ê¶·´¶»Ø¿ô¤¬¡¢²¾¤Ë·Êµ¤¤ÎÀè¹Ô¤·üÇ°¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤Ê¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«³ô¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ó¾å¾º¤·¤Æ¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤âÏ¢¤ì¤Æ¾å¾º¤¹¤ëÅ¸³«¤â½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯8·î5ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë