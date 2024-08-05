±Ñ¼óÁê¡Ö¶Ë±¦¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¡×¤ÈÈóÆñ¡¢³ÆÃÏ¤ÇË½Æ°¡¡ÆñÌ±ÂÚºßÀè¤â½±·â
[¥í¥ó¥É¥ó £´Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼±Ñ¼óÁê¤Ï£´Æü¡¢ÉÔË¡°ÜÌ±¤ÎÇÓÀÍ¤òµá¤á¤ë¹³µÄ³èÆ°¤¬ÆñÌ±ÂÚºßÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò½±·â¤¹¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¶Ë±¦¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¡×¤ÈÈóÆñ¤·¡¢²Ã³²¼Ô¤ÏË¡¤Ë´ð¤Å¤½èÈ³¤µ¤ì¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
±Ñ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉËÌÀ¾Éô¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÇÀè½µ¡¢¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿½÷»ù£³¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¬ÉÔË¡°ÜÌ±¤À¤È¤Îµ¶¾ðÊó¤¬³È»¶¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Á´ÅÚ¤ÇË½ÎÏÅª¤Ê¥Ç¥â¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÑÃæÉô¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ä¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¤Ê¤É¤Ç¤Ï£³Æü¡¢¹³µÄ¥Ç¥â¤Ë¤è¤ê¾¦Å¹¤Ê¤É¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¡¢·Ù»¡´±¿ôÌ¾¤¬Éé½ý¤·¡¢¿ô½½¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤¿¡£
£´Æü¤Ë¤Ï¿ôÉ´¿Í¤Î¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉËÌÉô¥í¥¶¥é¥à¶á¹Ù¤Î¥Û¥Æ¥ëÁ°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£±ÑÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÏË´Ì¿¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ëÆñÌ±¤¬ÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥¤¥¿¡¼µ¼Ô¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤äÌÜ½Ð¤·Ë¹¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢·Ù»¡¤Ë¥ì¥ó¥¬¤òÅê¤²¤Ä¤±¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤¿¸å¡¢¥Û¥Æ¥ë¶á¤¯¤Î¥´¥ßÈ¢¤ËÊü²Ð¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼»á¤Ï¡Öº£½µËö¤Î¶Ë±¦¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÈóÆñ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤³¤ì¤ÏÈÈºáÅª¤ÊË½ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀµÅö¤Ê¹³µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤³¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿¼Ô¤ÏË¡¤Î¸·È³¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£³Æü¤ÎÌë°Ê¹ß£±£´£·¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂáÊá¼Ô¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¡£