(MCU)を手がけるマーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギは“トレッキー”、すなわち「スター・トレック」の大ファンとして知られる。なかでも、パトリック・スチュワートがジャン=リュック・ピカード艦長を再演した「スター・トレック:ピカード」(2020-2023)には大きな感銘を受けたようだ。

「ワンダヴィジョン」(2021)を経て製作される、ポール・ベタニー演じるヴィジョンの単独ドラマ(タイトル未定)では、「スタートレック:ピカード」シーズン3を手がけたテリー・マタラスがショーランナーを務める。米では、マタラスを起用したきっかけをこのように語った。

「(『スター・トレック:ピカード』シーズン3が)彼を知ったきっかけでした。素晴らしい仕事ぶりだったんです。“信じられない、こんな作品をどうやって作ったのかわからない”と言いました。“作った人を探させてほしい”と。」

もっとも、いくらファイギが「スター・トレック:ピカード」に心酔しているからといって、ヴィジョンの単独ドラマが同じようなテイストになるとは限らない。なぜなら、マタラスは「12モンキーズ」(2015-2018)や「MACGYVER/マクガイバー」シーズン4(2016)など、幅広いジャンルのテレビシリーズに参加してきた人物だからだ。

果たして、マタラスとマーベル・スタジオが構想するヴィジョンの新たな物語とは? 既報によると、「ワンダヴィジョン」で姿を消えたホワイトヴィジョンが自らの記憶と人間らしさを取り戻そうとするストーリーだといわれているが……。

ヴィジョンの単独ドラマ(タイトル未定)は2026年にで配信予定。

