Ã»Ì¿¤ÊÎø¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£Îø°¦²¼¼ê¤Ê½÷À­¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¤³¤È

¼Ì¿¿³ÈÂç


ÃËÀ­¤ÈÉÕ¤­¹ç¤¨¤Æ¤âÃ»Ì¿¤ÊÎø¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©

¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤é¡¢Èà»áÁª¤Ó¤Î´ð½à¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Îø°¦¤ËÎ×¤à»ÑÀª¤Ë²¿¤«¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¡£

¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Îø°¦²¼¼ê¤Ê½÷À­¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

Èà»á¤Ë¡Ö¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È°Å¤ËÆ÷¤ï¤»¤ë¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á


Îø°¦²¼¼ê¤Ê½÷À­¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¡ÖÈà¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿®¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡ÖÈà¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏËÜÊª¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Èà»á¤Î¸ÀÆ°¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤¬¤Á¡£

¤½¤Î¤¿¤á¡¢Èà»á¤Î¤³¤È¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤äÈà»á¤Î¤³¤È¤òÂ«Çû¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤òÌµ°Õ¼±¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£

Èà»á¤È¤·¤Æ¤â¡ÖÈà½÷¤«¤é¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤óÎø¿Í´Ø·¸¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤Ê¤ó¤Ç¤âÃËÀ­¤Ë¤Þ¤«¤»¤Ã¤­¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á


Îø°¦²¼¼ê¤Ê½÷À­¤ÏÈà»á¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Þ¤«¤»¤Ã¤­¤ê¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤â¡£

¤­¤Ã¤È¡Ö»ä¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤¤¤¦²áÅÙ¤Ê´üÂÔ¤òÈà»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÂÖÅÙ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Èà»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈà½÷¤ÎÂ¸ºß¤¬ÉéÃ´¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤·¤«´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£

°ìÈÌÅª¤ËÃËÀ­¤Ï¼«Ê¬¤ÎÈà½÷¤«¤é´Å¤¨¤é¤ì¤¿¤êÍê¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤â¸ÂÅÙ¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£

¤â¤·¼«Ê¬¤Ëº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿Îø°¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤Ê¤é¡¢Îø¤òÄ¹Â³¤­¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â²þÁ±¤ËÅØ¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

🌼¤¤¤¤»Ò¤¬¥â¥Æ¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£ÃËÀ­¤«¤éÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤ë¡Ö¥³¥Ä¡×