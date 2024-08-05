¸«¤¿ÌÜ¤¬·è¤á¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Èà»á¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤½÷À¤Î¡ÖÆÃÄ§¡×¤È¤Ï
¤Ê¤«¤Ê¤«Èà»á¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÇº¤à½÷À¤â¤¤¤ëÃæ¡¢¾ï¤ËÈà»á¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦½÷À¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Èà»á¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤½÷À¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡ÖÆÃÄ§¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â´¶¤¸ÎÉ¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë
Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â´¶¤¸ÎÉ¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢Èà»á¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤½÷À¤ÎÆÃÄ§¤Î£±¤Ä¡£
¤½¤¦¤¤¤¦½÷À¤Ï¿Í¤Î¸ª½ñ¤¡¢Î©¾ì¡¢³ØÎò¤Ê¤É²¿¤«¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¿Í¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â°¦ÁÛÎÉ¤¯¿¶¤ëÉñ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿ÆÀÚ¤äÁÛ¤¤¤Ã¤ä¤ê¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ä¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¼Ò¸òÅª¤ÇÍ§¿Í¤äÃÎ¿Í¤¬Â¿¤¤
¼Ò¸òÅª¤ÇÍ§¿Í¤äÃÎ¿Í¤¬Â¿¤¤½÷À¤â¡¢Èà»á¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦½÷À¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿Êª¤ä¥³¥È¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¿¨¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¼«Âð¤È¿¦¾ì¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÉ¬Á³Åª¤Ë¿Í¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Í§¿Í¤äÃÎ¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÈà»á¸õÊä¤¬¸«¤Ä¤«¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Í§¿Í¤äÃÎ¿Í¤«¤éÃËÀ¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà»á¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«È¯Åª¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Èà»á¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤¤«¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤«¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê¤âÂÐ¿Í´Ø·¸¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¹¤ë½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤â¤½¤â¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬Â¿¤¤¤«¤Çº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤·Èà»á¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤òÊÑ¤¨¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼¤¼¤Ã¤Æ¡¼À³Ê°¤¤¤è¤Ê¡Ä¡£ÃËÀ¤«¤é¡ÖÈò¤±¤é¤ì¤ë½÷À¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ