¡Ú½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¡Û½à¡¹·è¾¡¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»·èÄê¡¡Á°²ó½÷²¦¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÂÐÀï¡¡ÆüËÜ¤ÏÍ½Áª¥ê¡¼¥°ÇÔÂà
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤Ç¤ÏÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤ÎÁ´»î¹ç¤¬½ªÎ»¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×A¤Ç3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê1°Ì¤Ç½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×C¤ò2¾¡1ÇÔ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥È¥ë¥³¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
Í½Áª¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¾¡Íø¤·¤¿Á°²ó½÷²¦¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×B¤ò2°Ì¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¤·¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥ë¡¼¥×B¤Ç3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×C¤Ç1¾¡2ÇÔ¤Î3°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤ÈÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥°¥ë¡¼¥×C¤Ç3Ï¢¾¡¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ï1¾¡2ÇÔ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×B¤Ç3°Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥»¥Ã¥ÈÎ¨¤Îº¹¤ÇÍ½Áª¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£