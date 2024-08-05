Ž¢¤¬¤ó¤¬¾Ã¤¨¤ëŽ£Ž¢·ì±Õ¥µ¥é¥µ¥éŽ£¤ò¿®¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÄÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦Ž¢Çã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤·ò¹¯¿©ÉÊŽ£¤ò¸«Ê¬¤±¤ëÊýË¡
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¾®ÅçÀµÈþ¡¢»³ùõµ£¡Ø¿©¤Î°ÂÁ´¤ÎÍî¤È¤··ê¡Ù¡Ê½÷»Ò±ÉÍÜÂç³Ø½ÐÈÇÉô¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö·ò¹¯¿©ÉÊ¡×¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¾å¤ÎÄêµÁ¤Ï¤Ê¤¤
¿©ÉÊ¤ÎË¡Îá¾å¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö·ò¹¯¿©ÉÊ¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¿©ÉÊ¤Îµ¡Ç½À¤òëð¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤È¹ñ¤¬Ç§¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤ÏÊÝ·òµ¡Ç½¿©ÉÊ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¯¥Û¤äµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Ê¤É¡¢·ò¹¯¤Ø¤Î¸ú²Ì¤òëð¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬ËèÆüÀëÅÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö°åÌôÉÊ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¼ÀÉÂ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸úÇ½¡¦¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÍ×Ãí°Õ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿©ÉÊ¤¬¡¢µÕ¤Ë·ò¹¯¤ò³²¤¹¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¿ôÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢¹È¹í¥µ¥×¥ê¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤ÎÌäÂê¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤Î¶ì¾ð¤ÎÀ¼¤ò¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÄ¹Ç¯Ä´ºº¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿½¡ÎÓ¤µ¤ª¤êÀèÀ¸¤Ë¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Î¼ÂÂÖ¤ò¡¢¤½¤·¤Æ·ò¹¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ´üÂÔ¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¡½¡½ºÇ¶á¡Ö¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤â¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö·ò¹¯¿©ÉÊ¡×¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜÁÇ¤òËèÆüÀÝ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡×¤È¤«¡Ö·ò¹¯¿©ÉÊ¡×¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë¡Îá¾åÄê¤á¤é¤ì¤¿ÄêµÁ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¼«ÂÎ¤¬¡ÖÊä´°¤¹¤ë¡×¡ÖÊä½¼¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤Î±Ñ¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤È¤«¥ß¥Í¥é¥ë¤ò±ÉÍÜÊä½õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¡¢ºÇ¤â¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È·Á¾õ¤Î·ò¹¯¿©ÉÊ¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¡¢°åÌôÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¾ûºÞ¤ä¥«¥×¥»¥ëºÞ¤Î¤â¤Î¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿®Íê¤Ç¤¤ëÎ×¾²¥Ç¡¼¥¿¤¬¤Ê¤¤¡Ö·ò¹¯¿©ÉÊ¡×¤â¤¢¤ë
¡½¡½¡Ö·ò¹¯¿©ÉÊ¡×¤Ç¤â¡¢ÊÝ·òµ¡Ç½¿©ÉÊ¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¿©ÉÊ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤ò¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë·ò¹¯¿©ÉÊ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¹ñ¤¬µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¤òÇ§¤á¤¿ÊÝ·òµ¡Ç½¿©ÉÊ°Ê³°¤Î¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë·ò¹¯¿©ÉÊ¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¡Ç½À¤Îº¬µò¤¬Ë³¤·¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ¤âµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¼«ÂÎ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç·ò¹¯¤òÁÊµá¤·¤¿¿©ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊÝ·òµ¡Ç½¿©ÉÊ¡×°Ê³°¤Î¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë·ò¹¯¿©ÉÊ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ë¶É¡¢µ¡Ç½À´ØÍ¿À®Ê¬¤¹¤éÉÔÌÀ¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ò¥È¤Ç¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÀÝ¼è¤·¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¡Ç½À¤¬È¯¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÎ×¾²¥Ç¡¼¥¿¤â¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
Å·Á³¤ÎÀ®Ê¬¤À¤«¤é·ò¹¯¤Ë¤è¤¤¤Ê¤É¤Èëð¤Ã¤¿¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¤À¤±¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¸ú²Ì¤òëð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÏÊÝ·òµ¡Ç½¿©ÉÊ¡Ê¥È¥¯¥Û¤äµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢ºÇÄã¸Â¡¢µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ëÎ×¾²¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬³Î¤«¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¡¢Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¡È¹È¹í¥µ¥×¥ê¡É¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
¡½¡½¤¿¤À¡¢2024Ç¯3·î¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¾®ÎÓÀ½Ìô¤Î¹È¹í¥µ¥×¥ê¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢Åö³ºÀ½ÉÊ¤¬µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿Õ¾ã³²¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤äÆþ±¡´µ¼Ô¤Þ¤Ç°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊÀ©ÅÙ¤Î·ç´Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÏÀÄ´¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢½¡ÎÓÀèÀ¸¤Ï¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´À¤Ï¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢µ¡Ç½ÀÀ®Ê¬¤À¤±¤Î¿©·Ð¸³¤Ç¸«¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¹È¹í¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢µ¡Ç½ÀÀ®Ê¬°Ê³°¤ÇÆÇÀ¤Î¤¢¤ëÊª¼Á¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¦ÉÊÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿º£¤è¤êÄ¹´ü¤ÇÇ¯¿ô¤ò·è¤á¤Æ¤Î¿©·Ð¸³¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À½Â¤¹©Äø´ÉÍý¡ÊGMP¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¯¤¯¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬µÁÌ³²½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âºÇ½ªÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤È¤Ê¤ëÂÇ¾û¹©¾ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¶ÎÁÃÊ³¬¡¢¹È¹í¤Î·ï¤Ç¤Ï¹È¹í¤òÈ¯¹Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¹©¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
Ëè²óµ¡Ç½ÀÀ®Ê¬¤ÎÎÌ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¸¶ÎÁ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌäÂê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¸¶ÎÁ¤«¤éºÇ½ªÀ½ÉÊ¤Þ¤Ç¤ÎGMP¤ÎµÁÌ³²½¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡È¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡É¤Ê¤éÌµ³²¤Ç°ÂÁ´¤Ê¤Î¤«
¡½¡½¤³¤³¤«¤é¤Ï°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤Î¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ª°å¼Ô¤µ¤ó·ù¤¤¤Ç¡¢°åÌôÉÊ¤ä¥ï¥¯¥Á¥ó¤âÉÝ¤¤¡£¼«Á³¿©ÉÊ¤ä¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤¬¹¥¤¤Ç¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¤Ê¤é°ÂÁ´¤Ç¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìô¤ÏÉûºîÍÑ¤¬¿´ÇÛ¤À¤¬¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¤ÏÍ³²¤ÊºîÍÑ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
°åÌôÉÊ¤è¤ê¤ÏºîÍÑ¤â¼å¤¤¤Î¤ÇÉûºîÍÑ¤âÁêÂÐÅª¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¿©ÉÊ¤À¤«¤é°ÂÁ´¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËºÇ¶á¤Î·ò¹¯¿©ÉÊ¤Ï·Á¾õ¤¬¾ûºÞ¤ä¥«¥×¥»¥ë¤Î¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¿©»ö¤ÎÂ¾¤ËÌô¤ò°û¤à¤Î¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤ÇËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÀÝ¼è¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¼«Ê¬¤ÎÂÎ¼Á¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÌôÊªÀ´Î¾ã³²¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¼Á¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤ò¤·¤Æ´Îµ¡Ç½¤Î¿ô»ú¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤âÌôÊªÀ´Î¾ã³²¤Î9¡ó¤¬·ò¹¯¿©ÉÊ¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¿©ÉÊ¤òÀÝ¼è¤·¤ÆÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÀÝ¼è¤ò¤ä¤á¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÂÎÄ´¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎÄ´¤ò¤¯¤º¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢ÌµÍý¤Ë°û¤ßÂ³¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Ö·ò¹¯¿©ÉÊ¡×¤òÂ¿¤á¤ËÀÝ¤Ã¤ÆÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â
¡½¡½·ò¹¯¿©ÉÊ¤¬¸¶°ø¤Ç´Î¾ã³²¤È¤Ï¾×·âÅª¤Ê»ö¼Â¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÌ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤Î¤´¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ªÌô¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ1Æü3²ó1¾û¤º¤Ä°û¤ß¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¤Ê¤é¤¢¤ëÄøÅÙÂ¿¤á¤ËÀÝ¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
·ò¹¯¿©ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµÕ¤Ë¡¢µ¡Ç½ÀÀ®Ê¬¤Î´ÞÍÎÌ¤â¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÊ¬°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¾ûºÞ¤ä¥«¥×¥»¥ë¤Î·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©»ö¤Ë¥×¥é¥¹¥ª¥ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤ªÌô¤Î¤è¤¦¤Ê°û¤ßÊý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ¿¤á¤ËÀÝ¼è¤·¤¿¤éÂÎÄ´ÊÑ²½Åù¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È¤â¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÊØÈë¤Î¿Í¤Ë¤è¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·ò¹¯¿©ÉÊ¤òÂ¿¤¯°û¤á¤Ð¡¢²¼Î¡¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬ÍÆ°×¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È·ò¹¯¿©ÉÊ¤Ï¡¢°åÌôÉÊ¤Û¤É¤½¤Î¸½ÉÊ¤ÇÀ®Ê¬´ÞÎÌ¤ò¸·¤·¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÂ¿¤á¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÄê´ü¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼¡¡¹¤ÈÆÏ¤¯¤Î¤ÇÂ¿¤á¤Ë°û¤ó¤À¤éÂÎÄ´ÉÔÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê»öÎã¤Ç¤¹¡£¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤Î¶ì¾ð¥Ç¡¼¥¿¤¬PIO-NET¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ç¼ý½¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤ÎÍ³²»ö¾Ý·ï¿ô¤ò¿ÞÉ½1¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£·ò¹¯¿©ÉÊ¤Ë¤Ï¡ÖÈï³²µßºÑÀ©ÅÙ¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤
¡½¡½¤³¤Á¤é¤â¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£¡ÖÍ§¿Í¤¬¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤ò¸«¤Æ¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¿©ÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ë¿©»ö¤·¤Æ±¿Æ°¤â¤·¤Ê¤¤¤ÇÂÎ½Å¤¬¸º¤Ã¤¿¡¢¶ÚÆù¤âÁý¤¨¤¿¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ë·ò¹¯¿©ÉÊ¤ÇÁé¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
Áé¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ÂÎ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¾ÃÈñ¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±°û¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð·ãÅª¤ËÁé¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹³ÈîËþÌô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¤Ç¤â°åÌôÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿©ÍßÍÞÀ©ºÞ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Â¾¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤Î¤´¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£¡ÖÍ¢Æþ¤â¤Î¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¿©ÉÊ¤Ï´í¸±¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Á³¿©ÉÊ¤Ê¤Î¤ÇÉûºîÍÑ¤Þ¤Ç¤Ï¿´ÇÛÌµÍÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
Í¢Æþ¤Î¤â¤Î¤À¤«¤é°ÂÁ´À¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢³Æ¹ñ¤Çµ¬À©¤â°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÍè¤ÏÆüËÜ¤ÇÍ¢ÆþÉÊ¤È¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤Ç¤¤Ê¤¤°åÌôÉÊÀ®Ê¬¤¬¸Ä¿ÍÍ¢ÆþÅù¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÌ¤¾µÇ§¤Î°åÌôÉÊ¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°åÌôÉÊ¤ÏºîÍÑ¤¬¶¯¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤â¡¢2022Ç¯6·î¤ËSNSÅù¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÍÑ·ò¹¯¿©ÉÊ¤òÀÝ¼è¤·¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¡¢¤Û¤Æ¤ê¤äÆ°Ø©¤Ê¤É¤ÎÍ³²»ö¾ÝÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¡¢°åÌôÉÊ¤Î¥·¥Ö¥È¥é¥ß¥ó¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥Ö¥È¥é¥ß¥ó¤ÎÂ¾¤Ë¤âÈæ³ÓÅª¤è¤¯¸Ä¿ÍÍ¢Æþ¤Ë¤è¤ë»öÎã¤ò¸«¤«¤±¤ëÀ®Ê¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¿Í¤Ï¸Ä¿ÍÍ¢Æþ¤À¤È¼«³Ð¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÍ¢ÆþÂå¹Ô¤Î¥µ¥¤¥È¤«¤éÌ¤¾µÇ§¤Î°åÌôÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎã¤â¤¢¤ê¡¢´í¸±¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Á³¿©ÉÊ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤¤¤¤¶Á¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤âÀÝ¤ê²á¤®¤ë¤È°±Æ¶Á¤¬½Ð»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Á³¿©ÉÊ¡á°±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤¤¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢¿ÞÉ½2¤ÎÄÌ¤ê°åÌôÉÊ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï±¿°¤¯ÉûºîÍÑ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ·ò¹¯Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¹ñ¤ÎµßºÑÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÈï³²µßºÑÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Ö¹¥Å¾È¿±þ¡×¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ù¤ÍýÍ³
¡½¡½¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤Î¤´¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£¡ÖÊì¿Æ¤¬¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÀÝ¤ê»Ï¤á¤¿¤éÈ¯¿¾¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä²ñ¼Ò¤ËÅÅÏÃ¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤é¡Ö¤½¤ì¤Ï¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¡¢¤½¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤ë²áÄø¤Çµ¯¤³¤ë¸½¾Ý¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¹¥Å¾È¿±þ¡×¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Ö¹¥Å¾È¿±þ¡×¤È¤¤¤¦°å³ØÍÑ¸ì¡¢¼Â¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸ú²Ì¤Î¤³¤È¤ò¼¨¤¹¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡Ö¹¥Å¾È¿±þ¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿ÀâÌÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤ÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¹¤°ÀÝ¼è¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¤¬¡¢·ì±Õ¤ò¥µ¥é¥µ¥é¤Ë¤¹¤ë°åÌôÉÊ¤ò¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤«¤é½èÊý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¡¢°ÂÁ´¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¤ÀÄ½Á¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È°ì½ï¤ËÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
·ì±Õ¤ò¸Ç¤Þ¤é¤»¤ë¤Ë¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óK¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£·ì±Õ¥µ¥é¥µ¥é¤ÎÌô¤ÏµÕ¤Ë·ìÀò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÄ½Á¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥óK¤¬Â¿¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·ì±Õ¥µ¥é¥µ¥é¤ÎÌô¤Ç¤¢¤ë¥ï¡¼¥Õ¥¡¥ê¥óÅù¤ÎÆ¯¤¤ò¼å¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢°û¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤Ï°¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÄ½Á¤ä¥¯¥í¥ì¥é¤äÇ¼Æ¦¤â¥Ó¥¿¥ß¥óK¤òÂ¿¤¯´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¥ï¡¼¥Õ¥¡¥ê¥ó¤Ê¤É¤È°ì½ï¤Ë°û¤à¤Î¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤Î¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤äÌôºÞ»Õ¤µ¤ó¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡È¤¬¤ó¤Ë¸ú¤¯¡É¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¥ì¥Ù¥ë¡×¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤·¤«¤Ê¤¤
¡½¡½¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î¤´²ÈÂ²¤«¤é¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ç¤¹¡£¡ÖÉã¿Æ¤¬1Ç¯Á°¤ËÁ°Î©Á£¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤¹¤ë¤ÈÉûºîÍÑ¤ÇÁá»à¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¹â³Û¤Î·ò¹¯¿©ÉÊ¤Ë¤Ð¤«¤êÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
Á°Î©Á£¤¬¤ó¤ÏØí´µ(¤ê¤«¤ó)¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¼£ÎÅË¡¤¬ÉÂ±¡¤Ç¤Ï³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê½Ñ¤·¤¿¤ê¡¢¿Ê¹Ô¤ÎÃÙ¤¤¹âÎð¼Ô¤Ç¤Ï¥Û¥ë¥â¥óÎÅË¡¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¿¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì±´ÖÎÅË¡¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÎ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤È¤«¡¢»¨»ïÅù¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ì±´ÖÎÅË¡¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¤Î¤Ï¤¿¤¤¤Ø¤ó´í¸±¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÀìÌç°å¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½·ò¹¯¿©ÉÊ¤ÇÄË¤ß¤ò·Ú¸º¤·¤¿¤ê¡¢¤¬¤ó¤ò¼£ÎÅ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡·ÝÇ½¿Í¤ÎA¤µ¤ó¤¬¥¥Î¥³¤Î·ò¹¯¿©ÉÊ¤ò°û¤ó¤Ç¡¢¤¬¤ó¤¬¾Ã¼º¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì±´ÖÎÅË¡¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤·¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£µÕ¤ËÉÂ±¡¤Ç¤ÎÉ¸½à¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Áá¤¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¤Îµ»ö¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¶µ·±¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²æ¡¹¤Î¿ÈÂÎ¤ÏÌÈ±Öµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤â°åÌôÉÊ¤Ê¤·¤Ç¤â²óÉü¤·¤Þ¤¹¡£¤¬¤ó¤¬¶öÁ³¼£¤Ã¤¿¥µ¥¯¥»¥¹¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î¤«¤¿¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¾õ¶·¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£°û¤ó¤ÇÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÀÝ¼è¤ò¤ä¤á¤ë¤Ù¤
¡½¡½ºÇ¸å¤Î¤´¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£¡Ö»Å»ö¤¬¤éÉÔµ¬Â§¤Ê¿©À¸³è¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢±¿Æ°¤ä¿çÌ²¤Î»þ´Ö¤â½½Ê¬¤È¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·ò¹¯¿©ÉÊ¤Ë¤è¤êÉÂµ¤¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¤è¡¼¤¯µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊÅù¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ¡Ç½À¤ò¤¦¤Þ¤¯°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÀÝ¼èÊýË¡¡¢²¿¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹È¹í¥µ¥×¥ê¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ç¤Ï¡Öµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤ò½ä¤ë¸¡Æ¤²ñ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Ã»»þ´Ö¤ËGMP¤È·ò¹¯Èï³²Êó¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£¤Þ¤Ç¤è¤ê¸·Ì©¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢µ¡Ç½ÀÀ®Ê¬¤ä¤½¤ÎÎÌ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ì¤Ð¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢GMP¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢º£ÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÌô¤È¤Î°û¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Þ¤¿¿©ÉÊ¤Ê¤Î¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¤È»×¤ï¤º¡¢°û¤ó¤Ç¤ß¤ÆÄ´»Ò¤¬¤¹¤°¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º¤ÏÀÝ¼è¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¤¬Å´Â§¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
----------
½¡ÎÓ ¤µ¤ª¤ê¡Ê¤½¤¦¤ê¤ó¡¦¤µ¤ª¤ê¡Ë
´ôÉì°åÎÅ²Ê³ØÂç³Ø Ìô³ØÉô¶µ¼ø
°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£1981Ç¯¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼Æþ½ê¡¢2012Ç¯¾ÃÈñ¼ÔÄ£¾ÃÈñ¼Ô°ÂÁ´²ÝÄ¹¡¢2015Ç¯ ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼Íý»ö¡£2021Ç¯10·î¤è¤ê¸½¿¦¡£ÀìÌç¤Ï¥»¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¿©ÉÊ¤«¤é°åÌôÉÊ¤Þ¤Ç¡Ë¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÌô»ö¿³µÄ²ñÉô²ñ°Ñ°÷¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¾ÃÈñ¼Ô»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¡¢µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤ò½ä¤ë¸¡Æ¤²ñºÂÄ¹ÂåÍý¡£
----------
----------
»³ùõ µ£¡Ê¤ä¤Þ¤µ¤ ¡¦¤¿¤±¤·¡Ë
NPO¿©¤Î°ÂÁ´¤È°Â¿´¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë²ñ¡ÊSFSS¡ËÍý»öÄ¹
1960Ç¯¹Åç»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£83Ç¯ÅìµþÂç³ØÇÀ³ØÉôÂ´¶È¡¢85Ç¯Æ±Âç³Ø±¡½¤Î»¡£Æ±Ç¯Í¯±ÊÀ½ÌôÆþ¼Ò¡¢6Ç¯´ÖÊÆ¹ñ¤Ë¤Æ¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥ÈR&D¤Ë½¾»ö¡£99Ç¯½Ã°å³ØÇî»Î¹æ¼èÆÀ¡ÊÅìµþÂç³Ø¡Ë¡£2011Ç¯NPOË¡¿Í¿©¤Î°ÂÁ´¤È°Â¿´¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë²ñ¡ÊSFSS¡Ë¤òÁÏÎ©¡¢Íý»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£
----------
----------
¾®Åç ÀµÈþ¡Ê¤³¤¸¤Þ¡¦¤Þ¤µ¤ß¡Ë
¿©ÉÊ°ÂÁ´¾ðÊó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¶¦Æ±ÂåÉ½
1951Ç¯°¦ÃÎ¸©¸¤»³»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©Î©Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼ÒÆþ¼Ò¡£¾¾ËÜ»Ù¶É¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆÅìµþËÜ¼ÒÀ¸³èÊóÆ»Éô¤Ë½êÂ°¡¢¿©¤ä·ò¹¯¡¦°åÎÅ¡¦´Ä¶ÌäÂê¤òÃ´Åö¡£2018Ç¯Âà¿¦¡£¿©À¸³è¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î²ñ¡ÊJFJ¡ËÁ°ÂåÉ½¡£¸½ºß¡¢¿©ÉÊ°ÂÁ´¾ðÊó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¶¦Æ±ÂåÉ½¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ï¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¤ò¸«È´¤¯¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢¥¦¥§¥Ã¥¸¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê´ôÉì°åÎÅ²Ê³ØÂç³Ø Ìô³ØÉô¶µ¼ø ½¡ÎÓ ¤µ¤ª¤ê¡¢NPO¿©¤Î°ÂÁ´¤È°Â¿´¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë²ñ¡ÊSFSS¡ËÍý»öÄ¹ »³ùõ µ£¡¢¿©ÉÊ°ÂÁ´¾ðÊó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¶¦Æ±ÂåÉ½ ¾®Åç ÀµÈþ¡Ë