メガハウス、「ONE PIECE」の「10th LIMITED Ver.」に登場したフィギュア「ロロノア・ゾロ」を復刻。8月9日13時より予約開始
【Portrait.Of.Pirates ワンピース NEO-DX ロロノア・ゾロ 10th Limited Ver. 【限定復刻版】】
予約受付：8月9日13時～ 開始
商品発送：2025年1月下旬 予定
価格：19,800円
予約受付：8月9日13時～
【商品構成】
予約受付：8月9日13時～ 開始
商品発送：2025年1月下旬 予定
価格：19,800円
メガハウスは、フィギュア「Portrait.Of.Pirates ワンピース NEO-DX ロロノア・ゾロ 10th Limited Ver. 【限定復刻版】」を2025年1月下旬に発売する。価格は19,800円。予約受付は8月9日13時より、プレミアムバンダイ、ジャンプキャラクターストア、東映アニメーションオフィシャルストア、麦わらストアなどで開始される。
TVアニメ「ONE PIECE」が今年で放送から25年を迎え、またP.O.Pシリーズも20年を迎えるダブルANNIVERSARYにあわせ、「10th LIMITED Ver.」に登場した麦わらの一味の戦闘員“海賊狩りのゾロ”が限定復刻版として発売される。
馴染みの深い手拭と腹巻姿で、和道一文字、雪走、三代鬼徹の三刀もリアルに再現されている。全高は約230mm。
「Portrait.Of.Pirates ワンピース NEO-DX ロロノア・ゾロ 10th Limited Ver. 【限定復刻版】」
予約受付：8月9日13時～
受注サイト：プレミアムバンダイ、ジャンプキャラクターズストア、東映アニメーションオフィシャルストア、麦わらストア、麦わらストアMINI（キデイランド京都四条河原町店）限定
発送月：2025年1月下旬
価格：19,800円
【商品構成】
・彩色済み完成品フィギュア×1
・専用台座×1
・差し替えパーツ×1
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション