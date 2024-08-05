¥Ï¥Ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¥«¥¿¡¼¥ëSC¤È¤Î·ÀÌó¤ò1Ç¯±äÄ¹
¥«¥¿¡¼¥ëSC¤Ï4Æü¡¢¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥Ï¥Ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹(35)¤È¤Î·ÀÌó¤ò2025Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
2021Ç¯²Æ¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤òÂàÃÄ¤·¤¿¥Ï¥Ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¤Ç¥«¥¿¡¼¥ëSC¤Ë²ÃÆþ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»»þ¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â¥«¥¿¡¼¥ëSC¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥«¥¿¡¼¥ëSC¤Ç4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ï¥Ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï74»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·12¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï29»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·6¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î1Éô»ÄÎ±¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ç¤Ï¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤È¤·¤Æ·ÀÌó±äÄ¹¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2021Ç¯²Æ¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤òÂàÃÄ¤·¤¿¥Ï¥Ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¤Ç¥«¥¿¡¼¥ëSC¤Ë²ÃÆþ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»»þ¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â¥«¥¿¡¼¥ëSC¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥«¥¿¡¼¥ëSC¤Ç4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ï¥Ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï74»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·12¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï29»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·6¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î1Éô»ÄÎ±¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ç¤Ï¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤È¤·¤Æ·ÀÌó±äÄ¹¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£