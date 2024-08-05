¥ë¥Í¥µ¥¹ÊÄº¿¹©¾ì¤ÎÉü³è¤Ë¸µ¼Ò°÷Ž¢Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤ÁŽ£
Ì±²È¤ÈÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¥ë¥Í¥µ¥¹¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Î¹ÃÉÜ¹©¾ì¡£¸µ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é¹©¾ì¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Êµ¼Ô»£±Æ¡Ë
È¾Æ³ÂÎ¶È³¦¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿Ì¸»ÃÏ¤Ï»þ²ÁÁí³Û¤Ç°ì»þ¡¢À¤³¦°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤À¡£AIÈ¾Æ³ÂÎ¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤Ã¤ÆµÞÀ®Ä¹¤·¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Ê¤ÉGAFAM¤â°ìÌÜÃÖ¤¯¡£¡Ø½µ´©ÅìÍÎ·ÐºÑ¡Ù8·î10Æü¡¦17Æü¹çÊ»¹æ¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ ÇÆ¸¢¡×¡£ÆüËÜÀª¤Ïµð³ÛÅê»ñ¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ËÉ¬»à¤À¤¬¡Ä¡Ä
¡ÖÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×
¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ë¥Í¥µ¥¹¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¹ÃÉÜ¹©¾ì¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤À¡£ÃÏ¸µ¤Î»³Íü¸©Æî¥¢¥ë¥×¥¹»Ô¤Ë½»¤ß¡¢Åö»þ¤ÏÆüÎ©À½ºî½ê¤À¤Ã¤¿¹ÃÉÜ¹©¾ì¤Ë½¢¿¦¡£2014Ç¯¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¤ë¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¶ÐÌ³¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
Åö»þ¡¢¹©¾ì¼þÊÕ¤Ë¤ÏÆüÎ©¤Î¸¦½¤½ê¤ä¼Ò°÷ÎÀ¤¬·ú¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ºÇÂç¤Ç1000¿Íµ¬ÌÏ¤Î½¾¶È°÷¤¬Æ¯¤¯¡Ö´ë¶È¾ë²¼Ä®¡×¤È¤·¤Æ±É¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
2010Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¥ë¥Í¥µ¥¹¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡£ÆüÎ©À½ºî½ê¡¦»°É©ÅÅµ¡¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯È¾Æ³ÂÎÉôÌç¤ÎÅý¹ç¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥ë¥Í¥µ¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¤Ë¡¢NEC¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤¬¹çÎ®¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡ÉÆü¤Î´Ý¡É¤òÇØÉé¤Ã¤¿È¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼
¤¬¡¢¶ÈÀÓ°²½¤ò¼õ¤±¤Æ2013Ç¯¤Ë´±Ì±¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎINCJ¡Êµì»º¶È³×¿·µ¡¹½¡Ë¤¬1383²¯±ß¤ò½Ð»ñ¡£INCJ¤¬ºÇÂç69¡ó¤Î³ô¤òÊÝÍ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡ÉÆü¤Î´ÝÈ¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ë¥Í¥µ¥¹¤Ï¹©¾ì¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ê¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥Ö¥é¥¤¥È¡×ÀïÎ¬¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£2013Ç¯¤Ë3.3Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿½¾¶È°÷¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ï2Ëü¿Í¤Ë¤Þ¤Ç·ã¸º¡£Ê£¿ô¹©¾ì¤ÎÊÄº¿¡¦ÇäµÑ¤ËÂç¥Ê¥¿¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¡£
INCJ¤Ï2023Ç¯Ëö¤ËÁ´³ô¤òÇäµÑ¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥ë¥Í¥µ¥¹¤Ï¡ÈÉáÄÌ¤Î²ñ¼Ò¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2013Ç¯¤Ë2000²¯±ß¤ËËþ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ²ÁÁí³Û¤Ï¡¢Â¸µ¤Ç4.5Ãû±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ë¥Í¥µ¥¹Éü³è¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë½ÐÍè»ö¤Î1¤Ä¤¬¡¢»³Íü¸©¤Ë¤¢¤ë¹ÃÉÜ¹©¾ì¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤À¡£Æ±¹©¾ì¤Ï2014Ç¯10·î¡¢·Ð±Ä´íµ¡»þ¤Ë¥ë¥Í¥µ¥¹¤¬µòÅÀ¤Î¥ê¥¹¥È¥é¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤ÇÊÄº¿¤·¤¿¹©¾ì¤Î°ì¤Ä¡£¿·¤¿¤Ë¹©¾ì¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï2010Ç¯¤Î²ñ¼ÒÈ¯Â¸å½é¤Î¤³¤È¤À¡£
ËÁÆ¬¤ÎÃËÀ¤¬Â³¤±¤ë¡£¡ÖÊÄº¿¤µ¤ì¤ëÄ¾Á°¤Ë¥ë¥Í¥µ¥¹¤¬½Ð¤·¤¿·×²è¤Ç¤Ï¡¢¹ÃÉÜ¤Ï»Ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ïº£¤Ç¤â¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
ÊÄº¿¸å¤ÏÅöÁ³¡¢¥ë¥Í¥µ¥¹¤ÎÁ´½¾¶È°÷¤ÏÅ±Âà¡£ÆüÎ©»þÂå¤«¤éÃÏ¸µ½»Ì±¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶á½ê¤Î¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤â¿ôÇ¯Á°¤Ë±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ·ÐºÑ¤¬¤¤¤«¤Ë¥ë¥Í¥µ¥¹¤Î¹©¾ì¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤¬¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ì¤ë¡£
¥Ñ¥ï¡¼È¾Æ³ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤òÁý¶¯
¹ÃÉÜ¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¤ÎÀ©¸æ¤òÃ´¤¦¥Ñ¥ï¡¼È¾Æ³ÂÎ¡£EV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¸þ¤±¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÅÎÏ¤ò»È¤¦¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¸þ¤±¤Ë¤â¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê»ñ³Û¤ÏÌó900²¯±ß¤Ç¡¢2025Ç¯1·î¤«¤éÎÌ»º¤ò»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤À¡£
ÊÄº¿Ä¾Á°¤Þ¤Ç¿·Åï¤Î·úÀß¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÄº¿°Ê¹ß¤â¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯·ú²°¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤½¤ÎÀ½Â¤Åï¤À¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤«¤é¡ÖÆÃÄê½ÅÍ×Êª»ñ¤Î¶¡µë³ÎÊÝ·×²è¡×¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¡¢Åê»ñ¤Î½õÀ®¤â¼õ¤±¤ë¡£¤³¤Î¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯¤Ç¡¢¥ë¥Í¥µ¥¹¤Ï¥Ñ¥ï¡¼È¾Æ³ÂÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò¸½¾õ¤Î2ÇÜ¤ËÁý¶¯¤¹¤ë¡£
º£Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¤Ï»³Íü¸©¤ÎÄ¹ÅÄ¸øÉûÃÎ»ö¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢ÃÏ¸µ·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£¹ÃÉÜ¹©¾ì¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ´ë¶È¤Î±É¸ÏÀ¹¿ê¤È¤½¤Î·èÄê¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤Î»Ñ¤À¡£
¡ÊÀÐºå Í§µ® ¡§ ÅìÍÎ·ÐºÑ µ¼Ô¡Ë