ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¹¤°¡Ú¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Û¤ò¤¯¤ì¤¿Èà»á¡Ö¤¹¤°ÊÌ¤ì¤ë¤È¤«Ìµ¤·¤ä¤Ç¡©¡×¤½¤Î¡Ú¿¿¤ÎÁÀ¤¤¡Û¤Ï¨¡¨¡¡©
ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤À¤È¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ËÇº¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤Þ¤ÀÁê¼ê¤Î¹¥¤ß¤â¾Ü¤·¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ÃÍÃÊ¤â¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¬Áê±þ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡© ¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÇÈà»á¤ÈÙæ¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢É®¼Ô¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÈà¡£¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü
»ä¤¬20ÂåÁ°È¾¤Îº¢¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡ÖÍè¤ë¤â¤Îµñ¤Þ¤ºµî¤ë¼ÔÄÉ¤ï¤º¡×Àº¿À¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¥Ê¥ó¥Ñ¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Ç¡¢¤½¤³¤½¤³¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¥ª¥é¥ª¥é·Ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¡£
ÀµÄ¾¤¤¤«¤Ä¤¤¿Í¤Ï¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê·°Ïµ¤¤äÎ®¤ì¤Ç¤¹¤°¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¡¢»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤Î¤Ï¿È¤¬°ú¤±¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¾¯¤·¶¯°ú¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ëº¤ÏÇ
¡Ö¤¹¤°ÊÌ¤ì¤ë¤È¤«Ìµ¤·¤ä¤Ç¡©¡×
¤È²¿¸Î¤«¤ä¤¿¤é¤ÈÇ°¤ò²¡¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉºâÉÛ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡×¤È¡¢ÇãÊª¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¹¤°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï²Ù¤¬½Å¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ä¤Ï²¿ÅÙ¤âÃÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
¡ÖºâÉÛ¤ÏÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡×
¤½¤¦¶¯¤¯¸À¤ï¤ì¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯Äº¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÌ¤ì¤ë¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
Ëè²ó¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¹â¤«¤Ã¤¿¥¢¥Ôー¥ë¡×¤Ë¥¦¥ó¥¶¥ê
¤½¤ì°ÊÍè¡¢Èà¤Ï¥Çー¥È¤Ç»ÙÊ§¤¤¤ÎÅÙ¤Ë¡¢
¡Ö¤½¤ÎºâÉÛ¡û¡ûËü¤â¤·¤¿¤ó¤è¤Ê～¡ª¡×
¤È¡¢²¿¸Î¤«ÃÍÃÊ¥¢¥Ôー¥ë¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤Ï¡Ö¹â¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËËè²ó»ÙÊ§¤¤¤ÎÅÙ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Î¤·¤Ä¤³¤µ¤Ë¡¢
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»ö¤Ð¤«¤ê¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤É¤¦È¿±þ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·º¤¤ë¡×
¤½¤¦ÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÉÔÄçÉå¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¿ô¥ö·î¸å¡¢Èà¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¬¤á¤Ä¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤·¤ç¡ª¡© ÊÌ¤ì¤ÆÂçÀµ²ò¡ª¡ª
Èà¤Ï¡Ö¡û¡û¤ÎºâÉÛ¤¬Íß¤·¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤¬Ìã¤Ã¤¿ºâÉÛ¤Î2ÇÜ¤Ï·Ú¤¯Ä¶¤¨¤ë¶â³Û¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë¸·¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢
¡Ö²¶¤Ï¤ªÁ°¤Ë¶â¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡©¡×
¤È¡¢°ú¤¯¤Û¤ÉÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¹ó¤¯¡¢·ë¶ÉÈà¤ÎÃÂÀ¸ÆüÁ°¤Ë»ä¤«¤éÊÌ¤ìÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö²¶¤Ï¤ªÁ°¤Ë¶â¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¿¤ó¤ä¡×¡Ö¤¬¤á¤Ä¤¤½÷¡×¤Ê¤É¤È¥°¥Á¥°¥Á¸À¤¤ÊüÂê¡£
¤³¤Á¤é¤âÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿ºâÉÛÂå¤òÅÏ¤·¤ÆÌµÍýÌðÍýÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤ÏÀè¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤¿¤ÈÌÔ¥¢¥Ôー¥ë¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÇÜ°Ê¾å¤ÎÊª¤ò»ÙÊ§¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿Èà¡£
¤À¤«¤é¡Ö¤¹¤°ÊÌ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡© ¤Ê¤ó¤ÆÉ÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¬¤á¤Ä¤¤¤Î¤ÏÈà¤Î¤Û¤¦¤À¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸åÌ£¤Î°¤¤¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤È¤á
¤ª¶â¤Ë¼¹Ãå¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¸Ãå¤»¤¬¤Þ¤·¤¯Àõ¤Þ¤·¤¤Èà¤Ë»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¶³Ð¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Yuki.K