Ë­¤«¤ÊÏÂ·ª¥¯¥ê¡¼¥à¡ª¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥ß¥Ë¥ë¥Þ¥ó¥ÉÏÂ·ª¡×

今回はブルボン「ミニルマンド和栗」を紹介します。

ブルボン「ミニルマンド和栗」

内容量 : 121g(個装紙込み)

発売日 : 2024年8月6日(火) 全国発売

販売チャネル(予定): 量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 : オープンプライス

賞味期限 : 12カ月

ブルボンは、国産の和栗や安納芋を使用した「いも・くりフェア」商品8品を期間限定で2024年8月6日(火)に発売!

国内有数の栗の産地である熊本県産和栗やミネラル分豊かな土壌で育った長崎県五島列島産の安納芋をパウダーにして使用したやさしい甘さが楽しめます。

ブルボン「ミニルマンド和栗」はサクッと軽い歯ざわりのクレープクッキーを風味豊かな和栗クリームでやさしく包みました。

食感とともに和栗の上品な香りと味わいが広がる商品です。

