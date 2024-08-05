¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊMF¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¡¢Ì£Êý¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¥ì¥¢¥ëÁª¼ê¤Ë¶òÃÔ¤ë ¡ÖÈà¤ÏÇ¾¤ß¤½¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤È¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£4Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»î¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊMF¥¤¥ë¥«¥¤¡¦¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼MF¥¢¥ë¥À¡¦¥®¥å¥ì¥ë¤Î²ñÏÃ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
@espnfc Nothing but respect between #ArdaGuler and Ilkay Gundogan 🤝 #barcelona #realmadrid #turkey #futbol ♬ original sound - ESPN FC
2¿Í¤Ï¤È¤â¤Ë¥È¥ë¥³¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¡Ê¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¤Ï¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¡¢¥®¥å¥ì¥ë¤Ï¥È¥ë¥³ÂåÉ½¡Ë¡£
¡ØbeIN SPORTS¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¤Ï¶Ã¤¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà¤ÏÆ¬Ç¾¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡£Èà¤ÏÆ¬Ç¾¤ò»È¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¢¤ë¥Ð¥ë¥µÁª¼ê¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡Ä¡£
¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ê¤Î¤Ë¥á¥Ã¥Á¥ã¥á¥Ã¥Á¥ãÃç¤¬°¤«¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼7ÁÈ
»î¹ç¤Ï2-1¤Ç¥Ð¥ë¥µ¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¤Ï¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£