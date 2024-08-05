ÆüËÜ°ì¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ªSnow Man¡¢EXILE¤òÍÞ¤¨¤Æ1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
ÃËÀ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡×¡£ÆüËÜ¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤âÂ¾¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¦¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ì¡¡»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
2°Ì¡¡Snow Man
1°Ì¡¡¡©¡©¡©
¢ÍÁ´¤Æ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¡ÖEXILE¡×¤ÎÁ°¿È¥°¥ë¡¼¥×¡ÖJ Soul Brothers¡×¤ÎÌ¾¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢2010Ç¯9·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£Æ±Ç¯10·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØBest Friend's Girl¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢°Ê¹ß¤â¡Ø²Ö²Ð¡Ù¤ä¿ô¡¹¤Î²»³Ú¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡ØR.Y.U.S.E.I.¡Ù¤Ê¤É¼¡¡¹¤È¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¤ÏÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ØBLAZE¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2012Ç¯¤Ë6¿ÍÂÎÀ©¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¡¢2019Ç¯¤ËÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¸½ºß¤ÎÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿9¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£Íâ2020Ç¯1·î¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤¬2ºîÏ¢Â³¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¡¼¥ë¥¹¤òÃ£À®¡£°Ê¹ß¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢2024Ç¯7·î31ÆüÈ¯Çä¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ØBREAKOUT / ·¯¤ÏËÍ¤Î¤â¤Î¡Ù¤âÈ¯Çä½éÆü¤Ç83.4ËüËç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ë¡£
1999Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØA¡¦RA¡¦SHI¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ç²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Î1°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤â¡ØSUNRISEÆüËÜ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¿ô¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¸Ä¿Í¤Ï¸½ºß¤âÇÐÍ¥¤äÈÖÁÈ»Ê²ñ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌöÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï2020Ç¯12·î31Æü¤òºÇ¸å¤ËµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯4·î¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤Ë¤è¤ëÏ¢Ì¾¤Ç¿·²ñ¼Ò¤ÎÀßÎ©¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢³èÆ°ºÆ³«¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡ÖÍò¡×¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë4°Ì¡Á59°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÆüËÜ°ì¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¦¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢²¿°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¼Ì¿¿¡§¥¿¥ì¥ó¥È¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯
¡Ê»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS|ÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×|²Î¼ê¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§goo¥é¥ó¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤¬¡ÖFreeasy¡×¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Í¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§500Ì¾¡Ê20¡Á30ÂåÃË½÷¡§Ê£¿ô²óÅú¡Ë
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯7·î30Æü¡Á2024Ç¯7·î30Æü
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¦¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ì¡¡»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
2°Ì¡¡Snow Man
1°Ì¡¡¡©¡©¡©
¢ÍÁ´¤Æ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
3°Ì¤Ï¡Ö»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE¡×¡ª
¡ÖEXILE¡×¤ÎÁ°¿È¥°¥ë¡¼¥×¡ÖJ Soul Brothers¡×¤ÎÌ¾¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢2010Ç¯9·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£Æ±Ç¯10·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØBest Friend's Girl¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢°Ê¹ß¤â¡Ø²Ö²Ð¡Ù¤ä¿ô¡¹¤Î²»³Ú¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡ØR.Y.U.S.E.I.¡Ù¤Ê¤É¼¡¡¹¤È¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¤ÏÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ØBLAZE¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2°Ì¤Ï¡ÖSnow Man¡×¡ª
2012Ç¯¤Ë6¿ÍÂÎÀ©¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¡¢2019Ç¯¤ËÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¸½ºß¤ÎÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿9¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£Íâ2020Ç¯1·î¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤¬2ºîÏ¢Â³¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¡¼¥ë¥¹¤òÃ£À®¡£°Ê¹ß¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢2024Ç¯7·î31ÆüÈ¯Çä¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ØBREAKOUT / ·¯¤ÏËÍ¤Î¤â¤Î¡Ù¤âÈ¯Çä½éÆü¤Ç83.4ËüËç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ë¡£
1°Ì¤Ï¡ÖÍò¡×¡ª
1999Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØA¡¦RA¡¦SHI¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ç²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Î1°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤â¡ØSUNRISEÆüËÜ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¿ô¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¸Ä¿Í¤Ï¸½ºß¤âÇÐÍ¥¤äÈÖÁÈ»Ê²ñ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌöÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï2020Ç¯12·î31Æü¤òºÇ¸å¤ËµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯4·î¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤Ë¤è¤ëÏ¢Ì¾¤Ç¿·²ñ¼Ò¤ÎÀßÎ©¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢³èÆ°ºÆ³«¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡ÖÍò¡×¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë4°Ì¡Á59°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÆüËÜ°ì¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¦¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢²¿°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¼Ì¿¿¡§¥¿¥ì¥ó¥È¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯
¡Ê»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS|ÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×|²Î¼ê¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§goo¥é¥ó¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤¬¡ÖFreeasy¡×¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Í¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§500Ì¾¡Ê20¡Á30ÂåÃË½÷¡§Ê£¿ô²óÅú¡Ë
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯7·î30Æü¡Á2024Ç¯7·î30Æü