ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡¥À¥¦240¥É¥ë°Â¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯1.5%²¼Íî¡¡·Êµ¤¸ºÂ®·üÇ°
ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡¥À¥¦240¥É¥ë°Â¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯1.5%²¼Íî¡¡·Êµ¤¸ºÂ®·üÇ°
Åìµþ»þ´Ö07:10¸½ºß
¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªSEP 24·î¸Â¡¡39639.00¡Ê-240.00¡¡-0.60%¡Ë
£Ó¡õ£Ð500ÀèÊªSEP 24·î¸Â¡¡5324.50¡Ê-51.50¡¡-0.96%¡Ë
£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ100ÀèÊªSEP 24·î¸Â¡¡18296.50¡Ê-259.75¡¡-1.50%¡Ë
ÊÆ³ô²Á»Ø¿ô¤Ï»þ´Ö³°¤Ç²¼Íî¡¢Á°½µËö¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤ò¼õ¤±¤¿Çä¤ê¤¬·ÑÂ³¡£Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Î°²½¤ò¼õ¤±ÊÆ¹ñ¤Î·Êµ¤¸ºÂ®·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
7·î¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Ï¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¿¤Ó¤¬Í½ÁÛ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ê¡¢¼º¶ÈÎ¨¤ÏÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¡£Ê¿¶Ñ»þµë¤Î¿¤Ó¤ÏÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄã¤¤¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ÛÍÑÅý·×¤ò¼õ¤±FRB¤¬9·î²ñ¹ç¤Ç50bp¤ÎÍø²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï9·î²ñ¹ç¤òÂÔ¤¿¤º¶ÛµÞ²ñ¹ç¤ò³«¤Íø²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¹¤éÉâ¾å¡£
Åìµþ»þ´Ö07:10¸½ºß
¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªSEP 24·î¸Â¡¡39639.00¡Ê-240.00¡¡-0.60%¡Ë
£Ó¡õ£Ð500ÀèÊªSEP 24·î¸Â¡¡5324.50¡Ê-51.50¡¡-0.96%¡Ë
£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ100ÀèÊªSEP 24·î¸Â¡¡18296.50¡Ê-259.75¡¡-1.50%¡Ë
ÊÆ³ô²Á»Ø¿ô¤Ï»þ´Ö³°¤Ç²¼Íî¡¢Á°½µËö¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤ò¼õ¤±¤¿Çä¤ê¤¬·ÑÂ³¡£Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Î°²½¤ò¼õ¤±ÊÆ¹ñ¤Î·Êµ¤¸ºÂ®·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
7·î¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Ï¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¿¤Ó¤¬Í½ÁÛ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ê¡¢¼º¶ÈÎ¨¤ÏÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¡£Ê¿¶Ñ»þµë¤Î¿¤Ó¤ÏÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄã¤¤¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ÛÍÑÅý·×¤ò¼õ¤±FRB¤¬9·î²ñ¹ç¤Ç50bp¤ÎÍø²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï9·î²ñ¹ç¤òÂÔ¤¿¤º¶ÛµÞ²ñ¹ç¤ò³«¤Íø²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¹¤éÉâ¾å¡£