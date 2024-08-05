¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤±¤¿¡×¤È¼Õºá¡¡¥¹¥¯¥·¥ç³È»¶¤ÇSNSÁûÁ³
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¡º£¤³¤³¤Ç³§¤µ¤ó¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤´ËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜ¼Õ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼ÕºáÊ¸¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ä¤¹»Ò¤¬2Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤ä¤¹»Ò¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¡À¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç°Î¤¤¤Î¤Ç³§¡¡Í¥¾¡¤Ç¡¼¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬°úÍÑ¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤ÇË½¸À¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤¬X¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎÅö³º¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ï¸½ºß¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ä¤¹»Ò¤Ï4Æü¤Ë¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÈá¤·¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¼ÕºáÊ¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤ËX¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óSNS¤ä¤á¤¿¤é¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¾Ð¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¥À¥á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿»ö¤Ï¹ó¤¤¤±¤ÉÉÔÀµ¥í¥°¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¿¤È¤«¸À¤¤Ìõ¤¹¤ë¤è¤ê·é¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡