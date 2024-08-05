ÅêµåÎý½¬¤ÇÀÄ¤¶¤á¤¿Æ±Î½¡ÄÊø²õ¤·¤¿¼«¿®¡¡V¸õÊä¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿½é¤Î´¶³Ð¡Ö¾¾ºä¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×
¾å½ÅÁï¤µ¤ó¤ÏPL³Ø±à¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ3Ç¯½Õ¤ÎÁªÈ´¤Ç²£ÉÍ¹â¤È½éÂÐÖµ¤·¤¿
¡¡3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¾å½ÅÁï»á¤ÏPL³Ø±à¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¹Ã»Ò±à¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£Í¥¾¡¸õÊä¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿1998Ç¯¤ÎÁªÈ´¹â¹»Ìîµå¡¢½à·è¾¡¤Ç²£ÉÍ¹â¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤È·ãÆÍ¡£¥¹¥³¥¢¤³¤½2-3¤ÎÀËÇÔ¤À¤¬¡¢½éÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Áê¼ê¥¨¡¼¥¹¤Î¾¾ºäÂçÊå¤«¤é¼õ¤±¤¿¾×·â¤ò¡Ö¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢PL³Ø±à¤Ë¡ÖÂÇÅÝ¡¦¾¾ºäÂçÊå¡¢ÂÇÅÝ¡¦²£ÉÍ¡×¤ÎÌÜÉ¸¤¬³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÁê¼ê¤ò¸«²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂÐÅù¤«²¼¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤á¤ÆÌÜÀþ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤âÆ±¤¤Ç¯¤ÎÅê¼ê¡£¤½¤³¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¾å¤¬¤¤¤¿¡¢¤È¡×
¡¡Í¥¾¡¸õÊä¤ÎPL³Ø±à¤Ï1²óÀï¤«¤é¾ÀÆî¹â¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¡¢ÁÏ²Á¹â¡ÊÅìµþ¡Ë¡¢ÆØ²ìµ¤Èæ¹â¡ÊÊ¡°æ¡Ë¡¢ÌÀÆÁµÁ½Î¹â¡Ê¹âÃÎ¡Ë¤È¶¯¹ë¹»¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÇË¤Ã¤Æ¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤è¤¤¤è·Þ¤¨¤¿²£ÉÍ¹â¤È¤Î½à·è¾¡¡£¥¨¡¼¥¹¾¾ºäÂçÊå¤Î±½¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¡È150¥¥í¤Î²øÊª¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÊóÆ»¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ø¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡£¤À¤¬¡¢Í¾Íµ¤Ï°ì½Ö¤Ç¾Ã¤¨¤¿¡£
¡Ö»î¹çÁ°¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅêµåÎý½¬¤Çº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î´é¤¬ÀÄ¤¶¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÂÐ³ÑÀþ¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±óÌÜ¤Ë¸«¤Æ¤âÀ¨¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬¤«¤«¤ë¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ï¤µ¤é¤ËÀÄ¤¶¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö¶õ¿¶¤ê¤·¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬ÂÎ¤ËÅö¤¿¤ë¡£¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤ò´ÊÃ±¤Ë¶õ¿¶¤ê¤¹¤ë¡£Ãç´Ö¤¬¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë²øÊª¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡×¡£
¡¡PL³Ø±à¤Ï6²ó¤Ë2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢8²ó¤ËÌµ»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç400µå°Ê¾å¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö1¡×¤Î¾å½Å»á¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö²£ÉÍ¹â¤Ï1¸Ä¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï½ª»Ï²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ÉÀäÂÐ¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï²£ÉÍ¤Ë¡¢¾¾ºä¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡×¡£
2-0¤Î¥ê¡¼¥É¤â¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÉé¤±¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡Âå¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾å½Å»á¤Ï»Íµå¤Èµ¾ÂÇ¤Ç1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È4ÈÖ¡¦¾¾ºä¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥¤¥ó¥Ï¥¤¤Ø¤ÎÂ®µå¤Ç»°¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢»°ÎÝ¼ê¤ÎËÜÎÝ¤Ø¤ÎÁ÷µå¤Ï¥Û¡¼¥àÆÍÆþ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áö¼Ô¤ÎÇØÃæ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬Å¾¡¹¤È¤¹¤ë´Ö¤Ë2¼Ô¤¬À¸´Ô¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ9²ó¤Ë·è¾¡¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤á¤é¤ì¤ÆÇÔ¤ì¤¿¡£
¡ÖÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡¢ÇØÃæÅö¤¿¤Ã¤¿¡¢Æ±ÅÀ¤À¡£¼¡¤Î²ó¥¹¥¯¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¡¢Éé¤±¤Þ¤·¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥º¥ë¥º¥ë¤ÈÉé¤±¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÉé¤±¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤âÄñ¹³¤Ç¤¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£²£ÉÍ¹â¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÍ½ÄêÄÌ¤ê¡É¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢PL³Ø±à¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥³¥¢¤¬2-3¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç1ÅÀº¹¤ÇÀË¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤«¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£´°Á´¤ËÎÏÉé¤±¤Ç¤¹¡£¾¾ºä¤ÏÀ¨¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²£ÉÍ¹â¹»¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£PL³Ø±à¤ÏµÕ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¡£²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ì¡¢¤È¡£¤½¤ì¤¬°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ´°ÇÔ¡£¤³¤Ã¤Á¤ÏPL¤ÎÇØÈÖ¹æ1¤À¤¾¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤ó¤Þ¤ÈÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥×¥é¥¤¥É¤ò°ú¤Îö¤«¤ì¤¿Ì¾Ìç¹»¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÇÔÀï¤ÇPL³Ø±à¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¹ç¸ÀÍÕ¤¬¡ØÂÇÅÝ¾¾ºä¡¢ÂÇÅÝ²£ÉÍ¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤ÈPL³Ø±à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤â¤½¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¡¢¾¾ºäÀ¤Âå¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤½¤³¤¬ÍýÍ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤¬µÞ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¹âÈø»³¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÉÙ»Î»³¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡Á´°÷¤Ë³Î¸Ç¤¿¤ëÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î²Æ¡¢ÆüËÜÃæ¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤¿±äÄ¹17²ó¤Î»àÆ®¤Ø·Ò¤¬¤ë¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ëÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÅòÀõÂç / Dai Yuasa¡Ë