¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤·¡¢Æþ¤é¤ó¤Ç¤â»à¤Ê¤Ø¤ó¡×1¥õ·î¤Ë¤ï¤¿¤ë¡ÖÆþÍáµñÈÝ¡×¤ò²ò·è¤·¤¿¡¢Ç§ÃÎ¾É¥±¥¢¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¹Í¤¨Êý¡×
¥¢¥á¥ê¥«¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤â¹Ö±é¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¡ÖÇ§ÃÎ¾É¹Ö»Õ¡×ÅÏÊÕÅ¯¹°»á¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É´µ¼Ô¤Î¡Ö¹ÔÆ°¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¡×¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£Ç§ÃÎ¾É¤Î¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ï¡¢¤Ê¤¼²ð¸î¼Ô¤òº¤¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¹ÔÆ°¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¡¢¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤¬¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¼þ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥±¥¢¤Î¿·¤¿¤Ê»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ëÞÕ¿È¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¡ØÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¡ÊÅÏÊÕÅ¯¹°Ãø¡Ë¤è¤ê¡¢²ð¸î¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡ÙÏ¢ºÜÂè1²ó
¤½¤Î¿Í¤Î¡Öµ¤»ý¤Á¡×¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤è¤¦
²ð¸î»ÜÀß¤ËÆþµï¤·¤Æ¤¤¤ëÇ§ÃÎ¾É¤Î¥¿¥Ê¥«¤µ¤ó¡¢¼Â¤Ï¤â¤¦1¥õ·î¤â¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿¦°÷¤Ï²¿¤«¤ÈÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ä¤ì¤Ê¤¤Åú¤¨¡Ä
¡Ö¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤ê¤Þ¤·¤ç¡ªº£¤Ê¤é°ìÈÖÉ÷Ï¤¤Ç¤¹¤è¡Á¡×
¥¿¥Ê¥«¤µ¤ó¡Ö¤¤¤¤¤ï¡¢¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤·¡¡Æþ¤é¤ó¤Ç¤â»à¤Ê¤Ø¤ó¤·¤Ê¡×
¡Öº¤¤Ã¤¿¤ï¡Ä¡×
¡Ö¥¿¥Ê¥«¤µ¤ó¡©¤Þ¤¿¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¡Ö¥Ï¥¤¡Ä¡Ä¥¿¥Ê¥«¤µ¤ó¤Ï¡Ö»à¤Ê¤Ø¤ó¡×¤Æ¸À¤¦¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ò¹¯¤Ë¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡Ä¡×
¡Ö¤½¤¦¤è¤Í¤§...Â¾¤ÎÆþµï¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Ö²¿¤«½¤¦¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡Ä¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Âç¤ÎÉ÷Ï¤¥®¥é¥¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹
¼ã¤«¤ê¤·Æü¤Î»×¤¤½Ð
ÆþµïÁ°¡¢¥¿¥Ê¥«¤µ¤ó¤ÏÂ©»ÒÉ×ÉØ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬
¡ÖÉã¤ÏÀÎ¤Ï²¹Àô¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¤è¤¯½Ð¤«¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ç¤âÉáÄÌ¤ËÆþÍá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¤È ¤´²ÈÂ²¤Ï¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢3»þ¤Î¤ªÃã¤Î»þ´Ö¤Î¤³¤È¡Ä¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥¿¥Ê¥«¤µ¤ó¤¬¡¢¤Õ¤È¡Ä
¡Ö¸«¤Æ¤ß¤£¡ªµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ä¤Ê¤¡¡×
¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡ª
²èÌÌ¤Ë¤Ï²¹Àô¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ñ¡¢¥¿¥Ê¥«¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¡Ä
¡Ö¼ã¤¤¤³¤í¤Ï²¹Àô¤¬¹¥¤¤Ç¡¢µÙ¤ß¤Î¤¿¤Ó¤Ë»³¤Î¤Ê¤«¤Î²¹Àô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤â¤ó¤ä¡£¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ä¡×
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿
²¹Àô¤Ë¿©¤¤¤Ä¤¯¥¿¥Ê¥«¤µ¤ó
¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡û¡û²¹Àô¤¬°ìÈÖ¤ä¤Ã¤¿¡ª¡×
²¹Àô¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¥¿¥Ê¥«¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï»È¤¨¤ë¤«¤â¤ÈÄ¾´¶¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯Í¼Êý¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥¿¥Ê¥«¤µ¤ó¤Î²¹Àô¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿
¤¹¤ë¤È¡Ä
¡Ö¥¿¥Ê¥«¤µ¤ó¡¢²¹Àô¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿¸å¤Ê¤é¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤Í¡×
¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡û¡û²¹Àô¤ÎÆþÍáºÞ¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡©¡×
¡Ö¤¤¤¤¤«¤â¡ª¡×
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹
¼¡¤ÎÆü¡½
¡Ö¥¿¥Ê¥«¤µ¡¼¤ó¡¢²¹ÀôÎ¹¹Ô¤ÎÈÖÁÈ¤ÎDVD¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É°ì½ï¤Ë¸«¤Þ¤»¤ó¡©¡×
¡Ö²¹Àô¤«¡ª¤¨¤¨¤Ê¤¢¡×
¤µ¤Ã¤½¤¯¤½¤ÎDVD¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤È
¡Ö¡½¤¨¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ä¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡×
»×¤ï¤ºÉ½¾ð¤¬¤æ¤ë¤ß¤Þ¤¹
¤Ä¤¤¤Ë½Å¤¤¹ø¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿
¤½¤³¤Ç¤¹¤«¤µ¤º
¡Ö¥¿¥Ê¥«¤µ¤ó¤Î¹¥¤¤Ê¡û¡û²¹Àô¤ÎÆþÍáºÞ¤¬º£¿Íµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤ë¤È²¹Àô¤ÈÆ±¤¸¤ªÅò¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡ª¡×
¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤ó¤±¤É³Î¤«¤Ë¡û¡û²¹Àô¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Ê¤¢¡×
¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÍÍ»Ò
¡Ö¤³¤ì¤òÆþ¤ì¤Æ¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡Ö¤¸¤ã¤¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡û¡û²¹Àô¤ËÆþ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤«¤Ê¡×
¤Ê¤ó¤È¡ª¼«¤é¹ø¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤¦Í¶¤Ã¤Æ¤â¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤À¤Ã¤¿¥¿¥Ê¥«¤µ¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡ª²¹Àô¤Î»×¤¤½Ð¤È¿¦°÷¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬¥¿¥Ê¥«¤µ¤ó¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹
¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¡×
¤³¤³¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²ð¸î¼Ô¤¬¤è¤¯Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Î¡ÖÆþÍáµñÈÝ¡×¤Î»öÎã¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯²ò·è¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥¿¥Ê¥«¤µ¤ó¡¢¤Ê¤¼µÞ¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Åú¤¨¤Ï´ÊÃ±¡£ÆþÍá¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡Öµ¤»ý¤Á¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¿Í¤¬¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤È¤¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÉ¬¤º¡Öµ¤»ý¤Á¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤À¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
»ÜÀß¤Î¿¦°÷¤Ï¡¢¥¿¥Ê¥«¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¡Ö¿Í¡×¤Î¡Öµ¤»ý¤Á¡×¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿´Ø¤ï¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤¦¤Þ¤¯ÆþÍá¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Î¹¹Ô¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡ÖÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤¢¡×¤È´¶¤¸¡¢Æ¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤¿¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ö¿´¤¬Æ°¤¯¤ÈÂÎ¤âÆ°¤¯¡×¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¿Í¡×¤È¤¤¤¦À¸¤Êª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Ï¡Ö¤½¤Î¿Í¡×¤Î°ìÉôÊ¬¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤¬¡Ö²¿Æü¤âÆþÍá¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¤«¤é¸«¤ë¤È¡ÖÉÔ²Ä²ò¤Ê¹ÔÆ°¡×¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤â¡¢É¬¤º¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ¯¤¤«¤±¤¿¤ê¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿´Ø¤ï¤êÊý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¥±¥¢¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ØÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¡×¤Ç¤ï¤«¤ë!?Ç§ÃÎ¾É¥±¥¢¤Î¥×¥í¤¬¸ì¤ë¡¢°Õ³°¤Èµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¡Ö´ÊÃ±¤Ê¡×ÊýË¡¡Ù¤ØÂ³¤¯
Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¡×¤Ç¤ï¤«¤ë!?¡¡Ç§ÃÎ¾É¥±¥¢¤Î¥×¥í¤¬¸ì¤ë¡¢°Õ³°¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡Ö´ÊÃ±¤Ê¡×ÊýË¡