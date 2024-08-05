ÃæÆü¡¦º¬Èø¹·¤ËÅêÂÇ¤Ç¡Ö¸Â³¦Àâ¡×¡Ä°ì·³Éüµ¢ÅÐÈÄ¤ÎÂç±ê¾å¤ÇÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¸·¤·¤¤¸½¼Â
¡¡¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÃæÆü¥Ý¥¹¥ÈÎ©Ï²¤Ï¡Ö°ìµ³ÂÇ¤Á¡×¡ÄÎ¾¼Ô¤Î²¼ÇÏÉ¾¤Ï¡©¡©
¡¡4Æü¤Î¹ÅçÀï¤ÇÌó3¥«·î¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯¤·¡¢¥×¥í½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿ÃæÆü¤Îº¬Èø¹·¡Ê24¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡½é²ó¡¢½©»³¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢4Ï¢ÂÇ¤ò´Þ¤à5°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¼«¿È¤ÎÁ÷µå¥¨¥é¡¼¤âÍí¤ó¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê5¼ºÅÀ¡£»î¹çÁ°Æü¡¢¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÂÇ¼Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡£¤¢¤È¤ÏÂÇÀþ¤¬±ç¸î¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¾¡¤Á¤âÉÕ¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿Î©Ï²´ÆÆÄ¤â¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤Û¤É¡£Æó²ó¤Ë¤â½©»³¤Ë¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢3²ó8°ÂÂÇ6¼ºÅÀ¤È¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÆó²ó¤ËÃæÁ°Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ°ìÌð¤òÊó¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤¬·èÄê¡£Ë¿ÃæÆüOB¤Ï¡¢¡ÖÂçºå¶Í°þ¹â¤Ç½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡¢ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿º¬Èø¤âº£Ç¯¤Ç6Ç¯ÌÜ¡£¸Â³¦¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÆóÅáÎ®Ä©Àï¤ò·Ð¤ÆÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤·¡¢ºòµ¨¤«¤é¤ÏÅê¼ê¤ËÀìÇ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòµ¨¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢¾¡Éé¤ÎÇ¯¤Ç¤¢¤ëº£µ¨¤Ï5·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï4¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.59¡£ÆÃ¤Ë7·î¤Ï6²ó1¼ºÅÀ¡¢7²ó1¼ºÅÀ¡¢6²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ°ì·³Éüµ¢¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÂçÍðÄ´¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤Ë¤â¼ä¤·¤¤¡£Ä¾µå¤Ï140ÁÃæÈ×¤Ç¡¢·è¤áµå¤Ë¤Ê¤ëÊÑ²½µå¤â¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÅê¤²¤ë¤Î¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇºÙ¤«¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Î¾å¤¬¤êÌÜ¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÎÏ¤ß¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆþÃÄÅö½é¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀ®Ä¹¤ÎÀ×¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢Åê¼ê¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¼éÈ÷¤â¡¢ËÜ¿¦¤ÎÍ··â¤È¤·¤Æ¤ÏÂÇµå¤ËÂÐ¤¹¤ë°ìÊâÌÜ¤ÎÈ¿±þ¡¢Êáµå¡¢¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤È¤½¤ì¤¾¤ìÆñ¤¬¤¢¤ë¡£³°Ìî¤ò¼é¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½ÂÇ·â¤Î¾åÀÑ¤ß¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£°ì»þ¤Ï¡ØÆóÅáÎ®¡¢Åê¼êÀìÇ°¡¢Ìî¼êÀìÇ°¤È¼óÇ¾¿Ø¤Îµ¯ÍÑ¤¬°ìÄê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬À®Ä¹¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½½Ê¬¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Åê¼ê¤âÌî¼ê¤â¡ÖÂÓ¤ËÃ»¤·¤¿¤¹¤¤ËÄ¹¤·¡×¡£ÃÏ¸µ¡¦´ôÉì½Ð¿È¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡ÃæÆü¤Ï¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤âË§¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢º£µ¨¤Ç3Ç¯·ÀÌó¤ÎÀÚ¤ì¤ëÎ©Ï²´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¼ÔÁÜ¤·¤ÎÆ°¤¤â¤¢¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¡ÖºÇÍÎÏ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿ÍÊª¤Ï£²¿Í¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤Î¤«¡£Î¾¼Ô¤Î²¼ÇÏÉ¾¤È¤Ï¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£