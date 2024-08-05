¸ÞÎØ¥Ð¥¹¥±±þ±ç¤Î¹À¥¤¹¤º¤Ï¥Ñ¥ê»ÔÌ±¤«¤é¤âÂç´¿·Þ¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢»£±ÆÆ°²è¤Ë¡Òkawaii!¡Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¥Ð¥¹¥±ÆüËÜÂåÉ½¤Ë²ñ¾ì¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹À¥¤¹¤º¡Ê26¡Ë¡£¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥Ð¥¹¥±SP¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ¥Ñ¥êÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÃË»Ò¤ÎÍ½Áª¥ê¡¼¥°¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¸å¤Ë¤ÏÀÜÀï¤òÍî¤È¤·¤¿²ù¤·¤µ¤òSNS¤Ë¡Ò¿´Â¡¤Ë°¤¹¤®¤¿¡¢¡¢¤É¤Ã¤¯¤ó¤É¤Ã¤¯¤ó»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¡¢¡Ó¤ÈÅê¹Æ¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹À¥¤È¤¤¤¨¤Ðº¬¤Ã¤«¤é¤Î¥Ð¥¹¥±¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥¹¥±¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ð¡¦¥¢¥ê¥¹¤ËÍ¶¤ï¤ì¾®³Ø2Ç¯À¸¤Ç¥Ð¥¹¥±¤ò»Ï¤á¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¤ÏÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡¦B¥ê¡¼¥°¤Î³«Ëë¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢»ÐËå¤Ç¤Î¡Ö¥Ð¥¹¥±ÂÐ·èÆ°²è¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤ä1on1¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤³¤È¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»°°æÉÔÆ°»º¤ÎTVCM¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤·¤¿¹À¥¤¬¥Ð¥¹¥±¤ò´Þ¤à¥ª¥ê¥Ñ¥é¶¥µ»¤ËÄ©Àï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹À¥¤µ¤ó¤Î¥Ð¥¹¥±¹¥¤¤Ï¤º¤Ã¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ð¥¹¥±´ØÏ¢¤ÎÏÃÂê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿WÇÕ±þ±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢Èþ¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎWÇÕ¤Ç¹À¥¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÎÃæ·Ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¤Ï48Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼«ÎÏ¤Ç¸ÞÎØ¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤ó¤À¡£7·î¾å½Ü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¸ÞÎØÄ¾Á°¤Î¶¯²½»î¹ç2Àï¤â¡¢¹À¥¤¬²ñ¾ì¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥Ð¥¹¥±³¦¤Î¾¡Íø¤Î½÷¿À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¼ç±é±Ç²è¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤âÂç¿Íµ¤
¡¡¥Ñ¥êÆþ¤ê¤·¤¿¹À¥¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤â¥¢¥Ä¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¹À¥¤¬¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤¬¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¤â´Þ¤á¤ÆÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢Â¾¤Ë¤â¼ç±é±Ç²è¡Ø³¤³¹diary¡Ù¤Ç¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø³¤³¹diary¡Ù¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ÎÀ§»ÞÍµÏÂ»á¤¬¡ØËü°ú¤²ÈÂ²¡Ù¤Ç¥«¥ó¥Ì¤Î¥Ñ¥ë¥à¡¦¥É¡¼¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÆüÊ©¹çÆ±À½ºî¤Î±Ç²è¡Ø¿¿¼Â¡Ù¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÍÌ¾¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹À¥¤µ¤ó¤â¡ÈÀ§»ÞºîÉÊ¤Î¼ç±é½÷Í¥¡É¤È¤·¤Æ¤âÇ§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Ñ¥êË¬Ìä¤â´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¸½ÃÏ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡YouTube¤Ë¤Ï¡¢¹À¥¤¬¥Ñ¥ê»ÔÆâ¤òÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤¬Ê£¿ô¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Òkawaii!¡Ó¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¥Ð¥¹¥±¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ê»ÔÌ±¤Î¿´¤â¥¬¥Ã¥Á¥ê¤ÈÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2024Ç¯8·î16¡¦23Æü¹æ