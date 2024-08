４割の人が経験「月曜日の朝は体がダルい」…その原因「SJL」の恐ろしすぎる「健康リスク」

誰しも経験がある「月曜日の疲れ」

ウイークデイは忙しいために睡眠時間が短く、その分を補うために週末に朝寝坊をすると、次の月曜日は何となく体がだるくて、なかなか仕事に集中できない……。このような経験がある人は多いと思います。誰しも身に覚えがあるこの疲れは、社会的ジェットラグ(Social Jet-Lag:SJL)が主な原因です。

SJLとは、平日と休日の睡眠時間帯の中央値(眠った時間と目覚めた時間のちょうど中間の時間)の差分を指し、そのズレが大きい人ほど体の不調も強まる傾向にあります。

例えば、平日の睡眠時間帯が午後11時〜午前6時、休日の睡眠時間帯が午前1時〜午前10時の人を考えてみましょう。平日の中央値は午前2時30分、休日の中央値は午前5時30分、その差分は3時間になります。

これがSJLであり、休日明けの月曜日に午前6時に起きると、休日の睡眠リズムに慣れた体は早く起きたと勘違いします。それゆえ睡眠が不足しているかのように、体がだるく感じるのです。

多くの人がSJLを経験していると思われますが、日本でもその実態を明らかにするために調査が行われました。2019年に発表されたその結果によると、40%以上の人が1時間以上のSJLを経験しており、さらに年齢が若くなるほどその割合は高く、20歳代では61%、30歳代では53%と報告されています1)。

日曜日の夜から睡眠の時間帯を元に戻しても、週末に生じたSJLが原因の眠気は2〜3日続き2)、このような生活を長年続けると多くの疾患が生じやすくなります3)。

そこで本稿では、SJLが原因で生じやすくなる主な疾患を解説し、さらにSJLの影響を少なくするための方法を紹介します。

夜型の人は特に注意!

睡眠リズムや日中の活動パターンの特徴(クロノタイプ)により、人は次の3つのタイプに分けられます。

(1)早寝早起きが苦にならず、午前中から仕事が進む朝型のクロノタイプ

(2)宵っ張りで早起きが苦手、午後から夕方にかけてようやく仕事が進む夜型のクロノタイプ

(3)(1)と(2)の中間型

SJLの影響は(2)の夜型のクロノタイプの人がもっとも大きいことが知られています。

誰もが自らのクロノタイプに合ったスケジュールに従って社会生活を送ることが出来れば、何も問題ありませんが、実生活ではそうはいきません。多くの人は、ウイークデイには決まった時刻に起床する必要があります。

特に早起きの苦手な夜型のクロノタイプの人は、月曜日の朝早く(といってもウイークデイの定時なのですが……)に起きることが困難なために、朝型のクロノタイプの人に比べてSJLの影響は大きくなります4)。

月曜日に体がだるくて集中力が上がらないだけであれば、深刻な問題だと受け止めない人も多いかもしれません。しかし実際には、いくつもの深刻な疾患にSJLが関わっているのです。

死に至ることもある心筋梗塞もその一つ。ドイツでウイークデイに仕事をしている人884名、およびすでに退職した人1191名を対象にして調査が行われました5)。その結果、驚くべきことが分かりました。

ウイークデイに仕事をしている人では、月曜日に心筋梗塞が多く発症していたのです。一方、退職した人では、曜日ごとに心筋梗塞の発症率に大きな違いは見られませんでした。

さらに同じくドイツで行われた調査により、心筋梗塞が主な原因と考えられる突然死も、他の曜日に比べて月曜日のほうが多いことが分かりました6)。

加えて、ドイツでは65歳以上の人はほとんど退職していますが、日曜日に対する月曜日の突然死の増加率は、65歳未満の人(23.6%)のほうが65歳以上の人(15.7%)に比べて大きいことも分かりました6)。つまり65歳未満の現役世代は月曜日に心筋梗塞を起こしやすく、さらにそれが原因で亡くなる確率も高いわけです。

なぜ、ウイークデイに仕事をしている人は、月曜日の朝に心筋梗塞に罹りやすいのでしょうか。その理由を明らかにするために、20人の健康な男性(平均年齢26歳)を対象にして、金曜日と土曜日にいつもの時刻に寝たときと3時間遅く寝たときで、月曜日の起床2時間後の血圧にどのような変化が起こるのか調べられました7)。

なお比較のため、どの日でも睡眠時間はほぼ同じになっています。その結果、3時間遅く寝た時のほうが、月曜日午前の血圧が高いことが分かりました。

一般に、起床後に血圧は急に上昇しますが、これが早朝に心筋梗塞が多い原因の一つとされています。ドイツおよび日本で行われた調査の結果5)、6)、7)より、ウイークデイに仕事をしている人のほうが、退職した人よりもSJLの影響によって月曜日に起床した後の血圧上昇は大きく、そのために心筋梗塞の発症が増えるものと思われます。

病気になるリスクも……

SJLが引き起こすのは心筋梗塞だけではありません。この状態が長く続くと、慢性疾患に罹ってしまう恐れもあります。その一つが、メタボリック症候群です。

400人以上の健康な成人を対象にした調査によって、SJLが続くと血中HDL-コレステロール(いわゆる善玉コレステロール)濃度が低下する一方、血中トリグリセリド濃度および血糖が上昇することが示されました8)。さらに別の調査によって、SJLが大きい人はそうでない人に比べて、ウエスト周囲径が大きいことも報告されています9)。

これらはすべてメタボリック症候群の診断項目に入っており、ある一定基準に達するとメタボリック症候群と診断されます。したがって、SJLが長く続くとメタボリック症候群になり、そのうえ糖尿病や心筋梗塞などの動脈硬化に伴う疾患に罹る恐れがあります。

このようなメタボリック症候群の発症には、SJLが大きい人における不健全な食習慣が関係しているとされます。例えば、SJLが大きい人では、以下のような傾向が見られることが報告されています10)。

(1)朝食および夕食の時間が遅い

(2)1日の総摂取カロリー量が多い

(3)1日のタンパク、飽和脂肪、コレステロール、肉、たまごおよびスイーツの摂取量が多い

(4)カロリー、飽和脂肪およびコレステロールは主に夕食時に摂取している

さらに、SJLが大きい人は喫煙を好み、運動をあまりしないことも知られていて3)、これらも健康に大きな影響を与えているものと思われます。

また夜間のシフトワークを長く続けると前立腺がんが発症しやすくなることは知られていましたが11)、2020年には、SJLが長く続いても発症しやすいことが報告されました。

がんに罹っていない35〜69歳の男性7455人を、SJLが0〜1時間、1〜2時間、2時間以上の3群に分けて、平均9.6年かけて経過を観察しました。その結果、250人に前立腺がんが見つかり、SJLが0〜1時間群に比べて、1〜2時間群および2時間以上群のほうが、前立腺がんに罹る危険性が大きいと分かったのです12)。

前立腺がんに罹る患者数は、2000年は2万人以下でしたが、2019年には約9万5000人と近年、急速に増えています。仕事が忙しく、長い間SJLの大きい生活をされている方は、前立腺がんに罹るリスクは高くなると思われます。

毎年行われる定期健診の測定項目に、前立腺がんを早期に発見できる前立腺特異抗原(PSA)検査を加えることをお勧めします。

SJLから身を守るために

さまざまな疾患のリスクになりうるSJL。その影響を少なくする方法の一つが、夜にPCやスマートフォンを使わないよう意識することです。

寝る前に、PCやスマートフォンから発せられるブルーライト(波長460ナノメートル前後の光)を浴びると体内時計が巻き戻され、睡眠リズムが1〜2時間ほど遅れます13)。そのため翌朝、起きづらくなるのです。

ウイークデイに仕事をしている限り、多くの人は週の初めにSJLの影響を強く受けますが、そのうえ寝る前にPCやスマートフォンなどを使うと睡眠リズムがますます遅れ、翌朝の体調はさらに悪くなる恐れがあります。したがって、ウイークデイの夜、特に就寝前はPCやスマートフォンなど使用は控えた方がいいでしょう。

加えて、先ほども説明したとおり、自らのクロノタイプに従って社会生活を送ることが出来れば問題ありませんが、多くの人はウイークデイに多少無理して生活しており、そのために週の初めにSJLが生じてしまいます。

しかし、近年では、自らのライフスタイルに合わせて働ける在宅勤務やフレックスタイム制を導入している企業も多くなっています。SJLのために日中(特に午前中)の体調が優れず、仕事の効率が上がらない人は、自分の体により合った勤務形態へと変更することも、SJLに伴う体調不良の軽減につながるはずです。

【参考文献】

1)駒田陽子。社会的ジェットラグ。実験医学37、366―371,2019.

2) Taylor A, et al. Sleeping-in on the weekend delays circadian phase and increases sleepiness the following week. Sleep Biol Rhythms 6, 172-179, 2008.

3. Caliandro R, et al. Social jetlag and related risks for human health: a timely review. Nutrients 2021, 13, 4543.

4. Roenneberg T. How can social jetlag affect health? Nat Rev Endocrinol 19, 383-384, 2023.

5) Willich SN. Circadian variation and triggering of cardiovascular events. Vasc Med 4, 41-49, 1999.

6) Arntz HR, et al. Diurnal, weekly and seasonal variation of sudden death. Eur Heart J21, 315-320, 2000.

7) Nakayama N, et al. Acute social jetlag augments morning blood pressure surge: a randomized crossover trial. Hypertens Res 46, 2179-2191, 2023.

8) Wong PM, et al. Social jetlag, chronotype, and cardiometabolic risk. J Clin Endocrinol Metab 100, 4612-4620, 2015.

9) Zhang R, et al. The association between metabolic parameters and evening chronotype and social jetlag in non-shift workers: a meta-analysis. Front Endocrinol 13:1008820.

10) Mota MC, et al. Association between social jetlag, food consumption and meal times in patients with obesity-related chronic diseases. PloS ONE 14(2):e0212126.

11) Conlon M, et al. Rotating shift work and risk of prostate cancer. Epidemiology 18, 182-183, 2007.

12) Hu L, et al. Social jetlag and prostate cancer incidence in Alberta’s Tomorrow Project: a prospective cohort study. Cancers 2020,12,3873.

13)Newtonライト2.0. 正しい理解で、スッキリした目覚めを手にいれよう!

ニュートンプレス、2021.

「寝る前スマホ」はやはり最悪だった…「脳の負荷」を 減らすために身につけたい「新しい習慣」