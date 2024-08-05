¡Ö¥ë¥Õ¥£¶¯ÅðÃÄ¡×»³ÅÄÍûº»¼õ·º¼Ô¤Î¹öÃæ¹ðÇò¡¡¡Ö´´Éô¤ò¤«¤Ð¤¤¤¿¤¤Ž¤¤Ç¤â»ä¤Ï¿¿¤ÃÅö¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¡×
¡ÔÁ°²ó¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Õ
ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤ÎÉÏ¤·¤¤²ÈÄí¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿»³ÅÄÍûº»¡Ê28¡Ë¤Ï¡Ç19Ç¯£¹·î¡¢Twitter¡Ê¸½¡¦£Ø¡Ë¤Ç¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤ÎÊç½¸¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£Âç¶â¤ò¼ê¤Ë¤¹¤Ù¤¯ÆÃ¼ìº¾µ½¤Î¤«¤±»Ò¤È¤·¤ÆÅÏ¹Ò¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸å¤ËÆÃ¼ìº¾µ½¤È¶¯Åð¤ÇÆüËÜÃæ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤ë¡Ö¥ë¥Õ¥£¶¯ÅðÃÄ¡×¤Î´´Éô¡¢ÅÏîµÍ¥¼ù¡¢Æ£ÅÄÀ»Ìé¡Ê¤È¤·¤ä¡Ë¡¢¾®ÅçÃÒ¿®¤¿¤Á¡£»³ÅÄ¤Ï·î¤Ë£³£°£°£°Ëü±ß¤òº¾¼è¤¹¤ë¡ÖÅÁÀâ¤Î¤«¤±»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Åö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¡¢¥Ó¥¯¥¿¥ó¼ýÍÆ½ê¤Ø¤È¿ÈÊÁ¤òÁ÷¤é¤ì¤ë¡£¤½¤³¤ÇÅÏîµ¤é¤ÈºÆ²ñ¡£Èà¤é¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÈ¢¡ÊÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁí¾Î¡Ë¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿º£Â¼Ëá¿Í¡Ê¤¤è¤È¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¿¥¿¥¡×¤Ç¶â¤òºî¤ë
ÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤È¡¢¶¯Åð¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¹½Â¤¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬»³ÅÄ¤äËöÃ¼¤Î¤«¤±»ÒÃ£¤ÎÇ§¼±¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ü¥¹¤ÏÅÏîµ¡£¡Ç22Ç¯¤«¤é¡Ç23Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿£¸·ï¤Î¹°è¶¯Åð»ö·ï¤Î¥Ü¥¹¤Ïº£Â¼¡½¡½¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥Ó¥¯¥¿¥ó¼ýÍÆ½ê¤Ç´´Éô¤ÎÆ°¤¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿»³ÅÄ¤Î¸«Î©¤Æ¤À¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡Ç22Ç¯12·î¤ËÅìµþ¡¦ÃæÌî¶è¤Ç£³£²£°£°Ëü±ß¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¶¯Åð»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤Ë¾Ú¿Í½ÐÄî¤·¤¿Æ£ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¶¯Åð¤Î¥Í¥¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬º£Â¼¡£»ä¤¿¤Á¤È¤ÏÊÌ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ïº£Â¼¤Ç¤¹¡£¥ë¥Õ¥£¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÂ¾¤Ë¥¿¥¤¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈ¢¤Î¥Ü¥¹¤¬ÅÏîµ¤µ¤ó¡£¤½¤³¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Æ¡¢¾®¤µ¤ÊÈ¢¤¬¤É¤ó¤É¤óÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡££ÁÈ¢¤ä£Ó£ÔÈ¢°Ê³°¤Ë¤â¡¢È¢¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¥ë¥Õ¥£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤ÏÊÌ¤Î¤â¤Î¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤ÀÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÈ¢¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÁÈ¿¥¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÊÌ¤Îº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Ë°Ü¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤È·ëº§¤·¤Æ¿¿¤ÃÅö¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÈ¢¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È»à¤Ì¤Þ¤ÇÆ¨¤²Â³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤«¤éÊá¤Þ¤ë¤È¡¢ºá¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ç23Ç¯£±·î¡£¼ýÍÆ½ê¤ÇÅÏîµ¡¢¾®Åç¡¢Æ£ÅÄ¤ÈºÆ²ñ¤·¤Æ»³ÅÄ¤Ï¹æµã¤·¤¿¡£ÅÏîµ¤«¤é¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¤É¤ì¤À¤±¤ªÁ°¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤Î¤ï¤º¤«30Ê¬¸å¡¢Æþ´É¶É¤È¸ò¾Ä¤ÎËö¡¢²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î»³ÅÄ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ£³Âæ¤ò¾®Åç¤¬²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼ýÍÆ½ê¤Ç¤Ï°ìÆü£µ£°£°£°¥Ú¥½¡ÊÌó£±Ëü£³£µ£°£°±ß¡Ë¤Ç·ÈÂÓ¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤À¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÆü¡¢»³ÅÄ¤ÏÅÏîµ¤ÈÌëÄÌ¤·¸ì¤êÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¼ýÍÆ½ê¤«¤é½Ð¤ë¤¿¤á¡¢ÊÛ¸î»ÎÈñÍÑ¤ò»ÙÊ§¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤â»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÀ¤â¸À¤ï¤ì¤ÌÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍâÆü¡¢´Ç¼é¤Ë¡ØÆüËÜ¿Í¤Î¥Ü¥¹¤Ï¤É¤³¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¡££Ö£É£Ð¥ë¡¼¥à¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉô²°¤Ë¤¤¤¿¤Î¤¬º£Â¼¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÂÐÌÌ¤¹¤ë¤È¡¢¡ØÅÏîµ¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Î»Ò¤Ç¤·¤ç¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¤Í¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¿ôÆü¸å¤Î£±·î10Æü¡¢ÅÏîµ¤ÈÆ£ÅÄ¤¬º£Â¼¤ÎÉô²°¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢»³ÅÄ¤â¹çÎ®¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¾×·â¤Î»ö¼Â¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø²¶¤éº£¡¢¥¿¥¿¥¡Ê¶¯Åð¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï£³¿Í¤¬»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹ÍÍ»Ò¤ò¡¢¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤º¤Ë²£¤ÇÄ¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÅÏîµ¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡Ø£²½µ´Ö¸å¡¢¥í¡¼¥«¥ë¡Ê·ºÌ³½ê¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¶â¤òÊ§¤¨¤Ð³°½Ð¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Æþ´É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¶â¤òÊ§¤¨¤Ð¹ñ³°¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¡£³°¤Ë½Ð¤Æ¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢°Ê³°¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¡Ø¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¥¿¥¿¥¤ò¤·¤Æ¤ª¶â¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤â¡£°Å¤Ë»ä¤Ë»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¤â¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤ËÌá¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤ÈÄñ¹³¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ø²¶¤¿¤Á¤Ï°ìÀ¸Í·¤ó¤ÇÊë¤é¤»¤ë¤ª¶â¤¬Íß¤·¤¤¡££±£°£°£°Ëü±ß¤Î¥¿¥ó¥¹Ãù¶â¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¤«¤±¡ÊÅÅÏÃ³ÎÇ§¡Ë¤ò¤ä¤Ã¤ÆÃµ¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤ÈÌ¿Îá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²¶¤òÅÜ¤é¤»¤¿¤é¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¡£½÷¤Ç¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤È¤â¶¼¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤Æ»³ÅÄ¤Ï¡í¥ë¥Õ¥£¶¯ÅðÃÄ¤Î°ìÌ£¡í¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Â¼¤µ¤ó¤¬ÀÊ¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¡Ê¼Â¹ÔÈÈ¤¬¡Ë¥Ð¥Ð¥¢¤ä¥¸¥¸¥¤¤òÇû¤ê¤Ä¤±¤Æ¡¢¶â¤Î¾ì½ê¤òÅÇ¤«¤½¤¦¤È¼êÂ¤Î»Ø¤òÀÞ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¿´Äì¡¢¶±¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬¡ØÄË¤¹¤®¤ÆµÕ¤ËÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø°ìÈÌÂð¤Ç¤âÅ¹ÊÞ¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡ÊÅÅÏÃ¤ò¡Ë¤«¤±¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ú¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ©¶è¤ÎÃÝ¤ÎÄÍ½ð¤Î·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ¡¢°ìÈÌÂð¤ØÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ØÆÍÆþ¤·¤Æ¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢»É¤µ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ê·Ù»¡¤À¤È¿®¤¸¤µ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ë¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£±È¯ÌÜ¤Ç£±£°£°£°Ëü±ß¤ò¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤·¤Æ¤¤¤ë²È¤ò°ú¤Åö¤Æ¤Æ¡ØÅ·ºÍ¤À¡Ù¤ÈË«¤á¤Á¤®¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶²ÉÝ¤Ç¼«¼¼¤ËÌá¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥ë¥Õ¥£¶¯ÅðÃÄ¤ÎÊø²õ¤ÏÆÍÁ³¡¢Ë¬¤ì¤¿¡£¡Ç23Ç¯£±·î19Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ý¹¾»Ô¤Ç90ºÐ¤Î½÷À¤¬¶¯ÅðÈÈ¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Î´´Éô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢»³ÅÄ¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤ÆÅÏîµ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤¤¡ª¡¡¥¥è¥È¡Êº£Â¼¡Ë¤³¤ì¡¢¤ä¤Ð¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¤¨¡©¡¡¥Þ¥¸¤Ç?¡¡»à¤Ì¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ù¤È¡¢³°¤Ë½Ð¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Ï¤¸¤á¤¿¡£ÅÏîµ¤µ¤ó¤¬¡Øºá¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¤È¡¢º£Â¼¤µ¤ó¤Ï¡ØÁê¼ê¤¬¹âÎð¼Ô¤À¤«¤é¿´Â¡È¯ºî¤Ç»à¤ó¤À¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¶¯ÅðÃ×»à¤Ç¤·¤ç¡Ù¤ÈÓâ¡Ê¤¦¤½¤Ö¡Ë¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢´´Éô¤¿¤Á¤Ï¤â¤¦²¿Ç¯¤â¶¯Åð¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È»ä¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï±Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢º£Â¼¤µ¤ó¤Ï¡Ø²¶¡¢²¿ÅÙ¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡Ù¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢¤¢¤ì¤À¤±¹²¤Æ¤Õ¤¿¤á¤¤¤Æ¤¤¤¿´´Éô¤¬ÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢²¿¿©¤ï¤Ì´é¤Ç¤Þ¤¿¶¯Åð¤Î»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤éÌó£±½µ´Ö¸å¡¢´´Éô£³¿Í¤¬£Ö£É£Ð¥ë¡¼¥à¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤á¤¯¤ì¤¿¡ÊÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¡Ë¤é¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò»³ÅÄ¤ÏÌÜ·â¤¹¤ë¡£
¡ÖÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ø¥¥è¥È¡¢¤³¤ì¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¡©¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º·ÈÂÓ²õ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ù¤ÈµÍ¤á´ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Â¼¤µ¤ó¤Ï¡Ø·ÈÂÓ¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¤Î»ÅÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÊÖÅú¡£ÅÏîµ¤µ¤ó¤Ï¡ØÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²õ¤·¤¿¤é¡Ù¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤Èº£Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ØÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÏÉÝ¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡ØÃ¥¤Ã¤¿¶â¤òÁ´Éô²¶¤Î¸ýºÂ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢·Ù»¡¤¬¤½¤Î¸ýºÂ¤òÄ´¤Ù¤¿¤Ã¤Ý¤¤¡Ù¤È¼«Çò¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ì¤À¤±¥Ð¥«¤Ê¤Î¤«¤ÈÊò¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤ï¤º¤«30Ê¬¸å¡¢£Ö£É£Ð¥ë¡¼¥à¤ËÆþ´É¶É¤Î¥¬¥µ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¡ÊÆþ´É¤Î¡Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÁ°¤Ç´´Éô¤¿¤Á¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾®Åç¤µ¤ó¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Î½ç¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¡££³»þ´Ö¤â¤¹¤ë¤È´´ÉôÁ´°÷¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¡ØÌµÍý¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÆü¸å¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¾®Åç¤µ¤ó¤¬¡Ø¤³¤Ã¤ÁÍè¤Æ¡ª¡¡Æþ´É¤¬¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Æó¿Í¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬´´Éô¤È¤ÎºÇ¸å¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
´´Éô¤¿¤Á¤ÎºÛÈ½¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ÊË¡´Ø·¸¼Ô¤ä»ö·ï¤ò¼èºà¤¹¤ë¿·Ê¹µ¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÀººº¤¹¤Ù¤¾Úµò¤Î¿ô¤¬ËÄÂç¤Ç¡¢¸øÈ½¤ÎÌÜ½è¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£»³ÅÄ¤Î¾Ú¸À¤Ï¡¢»ö·ï¤ÎºÙÉô¤ä¹½Â¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤â°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£
¡Ö»ä¤¬¸«¤¿¸Â¤ê¡¢¶¯Åð¤Î¼çÈÈ¤Ïº£Â¼¤µ¤ó¤ÈÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¾®Åç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø²¶´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£¥Þ¥¸¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´º¤¨¤Æµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¤Ï´´Éô¤Î°Õ»×¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¡£º£Â¼¤µ¤ó¤ÈÅÏîµ¤µ¤ó¤À¤±¤¬ÌÛÈë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»³ÅÄ¤Î·º´ü¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ç27Ç¯¤Î£¶·î¤Þ¤Ç¡£·ºÌ³½êÆâ¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢Ë¥À½ºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£»ö·ï¤ÎÁ´ËÆ¤òÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï²ùº¨¤ÎÇ°¤¬Âç¤¤¤¤«¤é¤À¡£
¡Ö´´Éô¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÅÏîµ¤µ¤ó¤Ë¤Ï²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èß¡Ê¤«¤Ð¡Ë¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ºá¤òÇ§¤á¤Æ¿¿¤ÃÅö¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤â¤¤¤ÆÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£º¾µ½¤ÏËèÆüÈï³²¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÈÈºá¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡í¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¡í¤À¤È¾¡¼ê¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶¯Åð¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±Âç¤¤Ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤«¤ò¼«³Ð¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¾Ê¤È¸å²ù¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£´´Éô¤¬¥ë¥Õ¥£¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¡¢ÊóÆ»¤Ç¤Ï¤¸¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï°Â°×¤ËÈÈºá·×²è¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç°ìÀ¸½ý¤Ä¤¯Èï³²¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´´Éô¤¿¤Á¤ÎÈ½·è¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ìµ´üÄ¨Ìò¤Ê¤Î¤«¡¢»à·º¤Ê¤Î¤«¡£¤Ç¤¤ì¤ÐÌµ´üÄ¨Ìò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¤â¤·¡¢º£¸å¤ÎºÛÈ½¤Ç¾Ú¿Í½ÐÄî¤òµá¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¿¿¼Â¤òÏÃ¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾åÈï³²¼Ô¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯¤¯´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼«ºî¤Î¾®Àâ¤òÉ®¼Ô¤ËÂ÷¤·¤¿»³ÅÄ¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÁ±°¤Î¶³¦¡×¤À¡£¹ðÇò¤òÊ¹¤½ª¤¨Æ¬¤ò²á¡Ê¤è¤®¡Ë¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Î½Å¤µ¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡íºø³Ð¡í¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊÎ»¡£Ê¸Ãæ°ìÉô¸Æ¾ÎÎ¬¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿·ªÅÄ¥·¥á¥¤¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ç87Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä·ÐºÑ¡¢»ö·ï¡¢³¤³°¾ðÀª¤Ê¤É¤òÉý¹¤¯¼èºà¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥í¥Ê²Ò¤òÀ¸¤È´¤¯ ¥¿¥¯¥·¡¼¶È³¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ù¡£¡Ø¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤»¡ª ¿Ê³Ø¹»ÌîµåÉô¤ÎË°¤¯¤Ê¤Ä©Àï¡Ù¤Ê¤É¡¢¹½À®ËÜ¤âÂ¿¿ô
¡ØFRIDAY¡Ù2024Ç¯8·î9Æü¹æ¤è¤ê
¼èºà¡¦Ê¸¡§·ªÅÄ¥·¥á¥¤¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë