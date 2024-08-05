¡Ö¥¢¥Ê¥¿¤è¤ê»ä¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÚÊ¢¹õ½÷¡Û¤¬¡Ø»ä¤ÎÉ×¡Ù¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó ¢ª ¤½¤Î·ë²Ì¡ª¡©
¤¢¤Ê¤¿¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢Ìñ²ð¤Ê¿ÍÊª¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¸Â¤Ã¤Æµ÷Î¥´¶¤¬¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤«¡¢²¿¤«¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¥±ー¥¹¤â¡Ä¡Ä¡£
É®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡¢¡Ú¼«¾Î¥µ¥Ð¥µ¥Ð·Ï¡Û½÷À¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
¼«¾Î¥µ¥Ð¥µ¥Ð·Ï¤ÎÌñ²ð½÷À
»ä¤Ï¤´¤¯¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎOL¡£
»Å»ö¤Ë¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê´·¤ì¡¢½÷À¤Ð¤«¤ê¤Î¿¦¾ì¤Ç¤â³Ú¤·¤¯»Å»ö¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â1¿Í¤À¤±¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±Î½¤ÎA»Ò¡£
A»Ò¤Ï¡¢¡Ú¼«¾Î¥µ¥Ð¥µ¥Ð·Ï¡Û½÷À¡£
¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¡¢·ùÌ£¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¿Í¤Î°¸ý¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¥À¥á½Ð¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¤Ë¹ó¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¼«³Ð¤Î¤Ê¤¤A»Ò¡£
¡Ö¤¢～»ä²¿¤Ç¤â¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×
¡ÖÃË¤È¤¤¤ëÊý¤¬³Ú¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥â¥Æ¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤âÌÌÅÝ¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Î²È¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë¤È¡Ä¡Ä
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ë¤È¤¡¢A»Ò¤Ë¶¯°ú¤µ¤ËÉé¤±¤Æ»ä¤Î²È¤Ç¥é¥ó¥Á²ñ¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ë¡£
È¾¤ÐÊò¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢²È¤ÇÉ×¤È¤´ÈÓ¤Î»ÙÅÙ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢
¡Ö¤¨¡¢¤¹¤´～¤¤¡ª¡×
¡ÖÁ´ÉôÈþÌ£¤·¤¤♡¡×
¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×
¤Ê¤ó¤ÈA»Ò¤Ï»ä¤ÎÉ×¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡ª
¤É¤¦¤ä¤é´é¤¬¥É¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¤Í¤Á¤Ã¤³¤¯É×¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤êÀ»ö¾ð¤òÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»ä¤âÆ±Î½¤¿¤Á¤â¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä
Ìñ²ð½÷À¤ËÉ×¤òÅð¤é¤ì¤¿¡ª¡©
¤½¤ì¤«¤é1¤«·î¸å¡¢¤Ê¤ó¤ÈA»Ò¼«¿È¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎË½Ïª¤¬¡ª
¡ÖÃ¶Æá¤È¿²¤Á¤ã¤Ã¤¿♡¡×
¤È»ä¤ÎÉ×¤ÈÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÏÏµÇâ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¿¾Ê¤Î¿§¤¬Á´¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤A»Ò¡£
¡Ö»ä¤ÎÊý¤¬³Ú¤À¤Ã¤Æ～¡×
¡Ö¤â¤é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É¡©¡×
A»Ò¤Ë¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¤½¤¦¸À¤ï¤ì¡¢¥×¥Á¤Ã¤È¥¥ì¤¿»ä¡£
¡Ö¤¨¤¨¤É¤¦¤¾♡¡×
¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ê2¿Í¤À¤«¤é¡×
¤ÈÉ×¤ÈÎ¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
É×¤«¤é¤âÉÔÎÑ¤·¤¿¤ÈÇò¾õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤ò2¿Í¤ËÀÁµá¤·¤¢¤Ã¤µ¤êÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
A»Ò¤Ï¤½¤ó¤Ê»ä¤ò
¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤«¤ï¤¤¤½¤¦～¡×
¤ÈÎ¢¤ÇÓÞ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤¬¡ª
2¿Í¤¬¤¹¤°¤ËÆ±À³¤·»Ï¤á¤Æ¤«¤é1¤«·î¡¢A»Ò¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¸±¤·¤¤´é¤Ä¤¤Ç½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ
¡Ö²¿¤Ê¤Î¥¢¥¤¥Ä¡ª¡×
¤ÈA»Ò¤«¤éÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª
A»Ò¤¬ÅÜ¤ë¤Ï¤º¡¢¼Â¤Ï»ä¤ÎÉ×¡¢Ã¯¤È¤Ç¤â¡ÚÉâµ¤»°Ëæ¡Û¤Î¾ï½¬ÈÈ¡£
»ä¤â¤¤¤ÄÎ¥º§¤·¤è¤¦¤«¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢A»Ò¤¬¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª
¤Ç¤¹¤¬¡¢A»Ò¤Ë¤Ï²æËý¤Ç¤¤º¡¢2¿Í¤Ï¸òºÝ2¤«·î¤ÇÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
A»Ò¤ÏÃ¯¤«¤Ë¶òÃÔ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ø»ä¤ÈÉ×¤ÎÃç¤òÀÚ¤êÎö¤¤¤¿°¿Í¡Ù¤ÈÆ±Î½´Ö¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÆñ¤·¤¯¡£
¿¦¾ì¤Ë¤âµï¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢µÞ¤ËÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤Î¤Þ¤ÞÂà¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Øº£¤Ç¤â¤É¤³¤«¤Ç»ä¤Ø°Ö¼ÕÎÁ¤òÊ§¤¦¤¿¤á¤Ë¤»¤Ã¤»¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤¦¤È¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¢ö
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§°ìÀ¥¤¢¤¤