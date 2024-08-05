PARIS, FRANCE - AUGUST 02: Yubin Shin of Team Republic of Korea competes against Meng Chen of Team People's Republic of China (not pictured) in the Table Tennis Women's Singles Semifinal on day seven of the Olympic Games Paris 2024 at South Paris Arena on August 02, 2024 in Paris, France. (Photo by Michael Reaves/Getty Images)

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