¡Ú¾®ÁÒµÇ°¡Û¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¹¥µ¡¡¡£Ï£Ð£³¾¡ÇÏ¤¬½Å¾Þ½é£Ö¤Ø
¡¡¡Ö¾®ÁÒµÇ°¡¦£Ç£³¡×(£±£±Æü¡¢Ãæµþ)
¡¡¥ª¡¼¥×¥ó£³¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë½Å¾Þ½é£Ö¤Î¹¥µ¡¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Á°Áö¤ÎÌÄÈøµÇ°¤Ï¡¢Ä¾Àþ¤Ç£²ÈÖ¼ê¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢¤Ò¤È¿¤Ó¤ò·ç¤¯·Á¤Ë¡£¤¿¤À¡¢±¦Á°»è¥Ï¹Ô¤Ç¾®ÁÒÂç¾ÞÅµ¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤Æ¡¢Ìó£·¥«·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¡£µÙ¤ßÌÀ¤±¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡££±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ï·ªÅì£Ã£×¤ÎÊ»¤»ÇÏ¤Ç£°ÉÃ£·ÀèÃå¤È¾å¾ºµ¤ÇÛ¡£ËÜÎÎÈ¯´ø¤È¤¤¤¯¡£
¡¡¼·Í¼¾Þ£µÃå¤«¤éÅ¾Àï¤·¤Æ¤¤¿¥ê¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¡££³¾¡¥¯¥é¥¹¤ÇÄ¹¤é¤¯ÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢½Õ¤ËÌó£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Ö¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤âÀ©¤·¤Æ½Å¾Þ¤Ç¤â·Ç¼¨ÈÄ¤ò³ÎÊÝ¡£ËÜ³Ê²½¤ÎÍÍÁê¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡µÓ¸µ¤ÎÉÔ°Â¤ÇµÙÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥â¥ê¡¼¥ì¥¾¥ó¤¬ÀïÎó¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡££±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ï¡¢·ªÅìºäÏ©¤Ç£´£Æ£µ£³ÉÃ¡Ý£±£²ÉÃ£³¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¿·³ãÌÆÇÏ£Ó£±Ãå°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢°ìÆÜºÃ¤¢¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¸ÅÇÏ¤ËÄ©¤à¥·¥ê¥¦¥¹¥³¥ë¥È¤ÎÁ°Áö¥é¥¸¥ª£Î£É£Ë£Ë£Å£É¾Þ¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¾¡¤ÁÇÏ¤Î¶¯½±¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤Á¤ËÅù¤·¤¤ÆâÍÆ¡£¥Þ¡¼¥á¥¤¥É£Ó¤Ï£±£°Ãå¤ÈÂçÇÔ¤·¤¿¥³¥¹¥¿¥Ü¥Ë¡¼¥¿¤À¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¸åÊý¤«¤é¤Î¶¥ÇÏ¡£ÅÙ³°»ë¤Ç¤¤ë°ìÀï¤ÇµÕ½±¤â¡£