¡Ö¤â¤¦°úÂà¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤´°Õ¸«ÈÖ 3°Ì¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¡¢2°ÌÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯¡¢¶Ïº¹¤Ç1°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿ ¡ÈÂç¸æ½ê¡É ¤Ï¡©¡Ú500¿Í¤Ë¤¤¤¤¿¡Û
Âè3°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ËÙ¹¾µ®Ê¸
¡¡7·î31Æü¡¢¡ØËÜÅÄ·½Í¤¤È¤Ò¤í¤æ¤¤Î¥¢¥Ù¥×¥é¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¡ªÌÛ¤ì¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈË½¸À¤òÏ¢È¯¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¡£Â¾¤Î½Ð±é¼Ô¤«¤é¤¿¤·¤Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²æÎ®¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆÍ¤ÄÌ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦¸Æ¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¡ÖÍê¤à¤«¤é±£µï¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ê¤É¤È¥É¥ó°ú¤¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¡ØÄ«¤Þ¤ÇÀ¸¥Æ¥ì¥Ó¡ª¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎMC¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹°Õµ¤¸®¹·¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄ¸¶»á¤À¤¬¡¢ÆÀ°Õ¤Î ¡È¥¥ì·Ý¡É ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅÄ¸¶»á¤Î¤è¤¦¤Ê ¡È¤´°Õ¸«ÈÖ¡É ¤Ï²¿¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢»þÂå¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤«¡¢µá¤á¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ»ï¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÃË½÷500¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¤â¤¦°úÂà¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤¦¤´°Õ¸«ÈÖ¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¡¢¥ê¥¹¥È¤«¤é1¿ÍÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÂè4°Ì¡ÛµÜº¬À¿»Ê¡§53É¼
¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡Ù¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¡Ë¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¡¢2006Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ø¾ðÊó¥é¥¤¥Ö ¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎMC¤òÄ¹Ç¯Ì³¤á¤Æ¤¤¿¡£´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¼¡¡¹¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ë»Ñ¤Ë¤Ï¹¥¤·ù¤¤¤¬¤ï¤«¤ì¤ë¡£2024Ç¯3·î¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Î¶Ø±ì¶è°è¤ÇÏ©¾åµÊ±ì¤¹¤ë»Ñ¤¬±ê¾å¤·¡¢¼Õºá¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¹âËý¤ÊÂÖÅÙ¤¬ÉÔ²÷¡£¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤É¤ª¤ê¤Ë¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬È¯¸À¤·¤Ê¤¤¤ÈÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÏÃ¤ò¼×¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤Ë±è¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¸À¤ï¤»¤ë¡£Ï©¾åµÊ±ì¤Ç¼Õ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢¼Õ¤ëÂÖÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¦¤½¤ÎÂ¾¡Ë
¡Ö´ØÀ¾¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¾¤ÎÃÏÊý¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µÜº¬¤µ¤ó¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¡Ê50Âå½÷À¡¦Àì¶È¼çÉØ¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤µ¤Æ¤ª¤¡¢Â¾¼Ô¤ËÊª¸À¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¦²ñ¼Ò¶ÐÌ³¡Ë
¡Ö¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤º¡¢ÏÃ¤ò¼×¤Ã¤ÆÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡¦¥Ñ¡¼¥È¡Ë
¡ÚÂè3°Ì¡ÛËÙ¹¾µ®Ê¸¡§55É¼
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤ÎX¤äYouTube¤Ç¡¢À¤¤Î±ê¾å¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¿É¸ý¤ÇÈãÉ¾¡£²á·ãÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤¹¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ä¤¤¤ä¤¤¸À¤¦¤è¤ê¡¢¤½¤Á¤é¤ËÀìÇ°¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡¦¥Ñ¡¼¥È¡Ë
¡Ö¸ÀÍÕ¤È¹ÔÆ°¤¬¤È¤â¤Ê¤ï¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¡Ê50Âå½÷À¡¦¥Ñ¡¼¥È¡Ë
¡Ö¼Â¶È²È¤Ê¤ó¤À¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤ó¤«½Ð¤È¤é¤ó¤ÈÂ¾¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¦Ìµ¿¦¡Ë
¡Ö¤¨¤é¤½¤¦¤ËÆüËÜ²¼¤²¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¢Î©¤¿¤·¤¤¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¦²ñ¼Ò¶ÐÌ³¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÆ°¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢²¾¤ËÀµ¤·¤¯¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ê40Âå½÷À¡¦ÀìÌç¿¦¡Ë
¡ÚÂè2°Ì¡ÛÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯¡§100É¼
¡¡¥¢¥Ù¥×¥é¤Ç¤ÎË½¸ÀÏ¢È¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ØÄ«À¸¡Ù¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤â»×¤¦¤È¤³¤í¤Î¤¢¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÇ¯¤âÇ¯¤À¤·¡¢ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¦Ìµ¿¦¡Ë
¡Ö¹Í¤¨¤¬¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ê²ñ¤È¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¦¥Ñ¡¼¥È¡Ë
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤Î¤¬¶ìÄË¤Ë´¶¤¸¤ë¥ì¥Ù¥ë¡£ÀµÄ¾¡¢¹¥´¶¤Î¤â¤Æ¤ëÇ¯¤Î¤È¤êÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¦²ñ¼Ò¶ÐÌ³¡Ë
¡Ö¤¤¤Ä¤âÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÔ²÷¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê60Âå½÷À¡¦¥Ñ¡¼¥È¡Ë
¡Ö¤â¤¦À¯¼£·Ï¤ÎÈ¯¸À¤ò¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¸ý¤ò³«¤±¤Ð¼º¸À¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¦¸øÌ³°÷¡Ë
¡Ö¾ï¤ËÉÔµ¡·ù¤Ç¥¥ì¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¦Ìµ¿¦¡Ë
¡ÚÂè1°Ì¡ÛÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡§111É¼
¡¡1985Ç¯¤«¤éÂ³¤¯´§ÈÖÁÈ¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÏÂÅÄ¤Î¼º¸À¤¬±ê¾å¤¹¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¼º¸À¢ª¼Õºá¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÈ¯¸À¤¬º£¤É¤¤Ç¤Ê¤¤¡£¹Í¤¨Êý¤¬¸Å¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡¦³ØÀ¸¡Ë
¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ë¤Ï¾Ü¤·¤¤¤«¤â¤À¤±¤É¡¢À¤´ÖÃÎ¤é¤º¤Ê´¶¤¸¡£À¤´Ö°ìÈÌ¤Î¿Í¤Î´¶³Ð¤È¤Ï¥º¥ì¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê40Âå½÷À¡¦Ìµ¿¦¡Ë
¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°Õ¸«¤ä¥³¥á¥ó¥È¤â¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡¦ÀìÌç¿¦¡Ë
¡Ö¼Ò²ñ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»þÂåÃÙ¤ì¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¦³ØÀ¸¡Ë
¡ÖÀÎ¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤äÊª¸À¤¤¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶áº¢¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼þ¤ê¤Î½Ð±é¼Ô¤¬µ¤¤ò¸¯¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢µ¤¤ÎÆÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê50Âå½÷À¡¦Àì¶È¼çÉØ¡Ë
¡Ö³êÀå¤â¤è¤¯¤Ê¤¯¡¢¸µµ¤¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¡£¤â¤¦½½Ê¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µÙ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¦²ñ¼Ò·Ð±Ä¡Ë
¡¡ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤Ç±ê¾å¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤ÆÄ¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£