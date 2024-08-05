ÉðÃÎ³¤ÀÄ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶¥±ËÇò°æÍþ½ï¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡ÖÅö»þ¤«¤éµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×
THE RAMPAGE¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¿Ø¡Ê30¡ËRIKU¡Ê30¡ËÀîÂ¼°íÇÏ¡Ê27¡ËµÈÌîËÌ¿Í¡Ê27¡Ë±ºÀîæÆÊ¿¡Ê27¡ËÆ£¸¶¼ù¡Ê26¡ËÉðÃÎ³¤ÀÄ¡Ê26¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ÉðÃÎ¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶¥±Ë½÷»ÒÂåÉ½¤ÎÇò°æÍþ½ï¡Ê24¡Ë¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤Ê¤éÉé¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Â¾¤Î¼ïÌÜ¤Ï´°ÇÔ¤Ê¤¯¤é¤¤Â®¤¯¤Æ¡¢Åö»þ¤«¤éµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡£5ÆüÌ¤ÌÀ¤Î400¥á¡¼¥È¥ë¥á¥É¥ì¡¼¥ê¥ì¡¼·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÆ±¤¸¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î½Ð¿È¤È¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£