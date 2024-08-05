ÇµÌÚºä£´´üÀ¸¡ÖTIF¡×Âç¥È¥ê¡¡²ì´îÍÚ¹á¡ÖºÇ¸å¤Î¶Ê¡¢ºÇ¹â¤ËÁû¤²¡Á¡×¿Íµ¤¶Ê¡ÖI see¡Ä¡×ÈäÏª
ÇµÌÚºä46¤Î4´üÀ¸¤¬4Æü¡¢Åìµþ¡¦Âæ¾ì¤ÈÀÄ³¤¥¨¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖTOKYO IDOL FESTIVAL 2024¡×¡ÊTIF¡Ë¤ËÃ±ÆÈ½Ð±é¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡×¡Ö¤¤Ã¤«¤±¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¡¢Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Î¿Íµ¤¶Ê¡ÖI see¡Ä¡×¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î²ì´îÍÚ¹á¡Ê22¡Ë¤¬¡Ö4´üÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤Î¶Ê¡¢ºÇ¹â¤ËÁû¤²¡Á¡ª¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£¡ÖTIF¡×¤Ë¤ÏÆü¸þºä46»Í´üÀ¸¤â½Ð±é¤·½é¤ÎÃ±ÆÈ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆ§¤ó¤À¡£