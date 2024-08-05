¡Ú¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡Û¥¸¥å¥ê¥¢¡¡ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿Èþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ò¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¤ÇÈäÏª
¡¡³¤³°¥Þ¥Ã¥È°ÜÀÒ¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ë½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¤¬£µÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤£³£´¡õ£³£µ¹æ¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¥ê¥ó¥°¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Î¤Û¤«¡¢¶»¸µ¤Ï¤¬Ïª¤ï¤ÊÊÑ·Á¿åÃå¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿Èþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»ï¤Ë¤ÏÀ¼Í¥¡¦°æ¸ýÍµ¹á¤¬½éÅÐ¾ì¡£äªÈþÏÂ»Ò¤ÎºÇ¿·»£¤ê²¼¤í¤·¤Î¤Û¤«¡¢½÷Í¥¡¦ËÅç¿´ºù¡¢¹õÌÚ¤Ò¤«¤ê¡¢¸µ£È£Ë£Ô¡¦»³²¼¥¨¥ß¥ê¡¼¡¢ÄÔ¤ê¤ê¤µ¡¢»çÆ£¤ë¤¤¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¡ù¤¸¤å¤ê¤¢¡¡£±£¹£¹£´Ç¯£²·î£²£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢±Ñ¥í¥ó¥É¥ó½Ð¿È¡££²£°£±£·Ç¯£±£°·î¡¢¥¢¥¤¥¹¥ê¥Ü¥ó¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££±£¹Ç¯£±£°·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢¥ï¥ó¥À¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à²¦ºÂ¤Ê¤É¤ò³ÍÆÀ¡£Íâ£²£°Ç¯¤Ë¤Ï½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡££²£´Ç¯½Õ¤Ë¿·ÃÄÂÎ¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ë»²²Ã¡£º£Ç¯£··î£³£°Æü¡¢£¸·î£±£¹Æü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤¬¡ÖÆüËÜ¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡×¤È¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£